Минобороны: ВСУ с помощью американских «Himars» обстреляли городскую больницу с беременными

26 августа 2022 г. подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем «Himars» совершен обстрел больницы в городе Стаханове Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины продолжают бесчинствовать на Донбассе. Бьют американскими ракетами если не по атомной станции, то по городской больнице со стариками и беременными.

«Так, 26 августа 2022 г. подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем «Himars» совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь – получили ранения различной степени тяжести. При этом командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные», - заявил на брифинге для иностранных СМИ руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник в очередной раз призвал ООН, ВОЗ, МККА и прочие международные организации осудить действия киевских властей и немедленно принять безотлагательные меры по недопущению нанесения ударов по медицинским объектам.

В это время сотрудники межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию продолжают фиксировать факты использования украинскими вооруженными формированиями образовательных учреждений в военных целях:

- «В Белицком Донецкой Народной Республики украинские националисты в здании школы № 10 (ул. Трудовая) оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелую бронетехнику и артиллерийские орудия, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита»».

- «В Доброполье Донецкой Народной Республики на территории школы № 6 (ул. Н.Чернявского) подразделения ВСУ оборудовали казарму и склады боеприпасов, развернули позиции дальнобойной артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты».

- «В Панютино Харьковской области в школе № 2 (ул. Петровского) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы».

«Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», - заявил Мизинцев.

Вооруженные силы Украины продолжают бесчинствовать на Донбассе

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 859 человек, в том числе 3 655 детей, а всего с начала специальной военной операции –3 680 474 человека, из которых 587 186 детей».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 623 588 автомобилей, в том числе за сутки – 4 924».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 61,7 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 60 124,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 511 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 478,9 тонны гуманитарной помощи».