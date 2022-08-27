В Мариуполе открылись центры юридической помощи

На базе гуманитарных центров «Единой России» в Мариуполе открываются новые отделения юридической помощи. В них жители города могут оформить необходимые документы, получить консультации юристов и заполнить нужные бумаги. Все это - совершенно бесплатно.

- Многие просто не знают, куда идти, как правильно оформить документы на получение гражданства, на пенсию, или как подать заявление в различные инстанции, - говорят в гумцентре «Единой России». - Поэтому в наших центрах юрпомощи всех обратившихся не только проконсультируют, но и помогут все сделать правильно. То есть мы поможем написать заявления, отсканировать документы, сделать фото и многое другое. Часто у горожан дома нет бумаги, ручек, все это есть в нашем центре.

Мариуполец Андрей Леонидов пришел в юридический центр, чтобы оформить пенсию.

- Мне сосед говорил не ходить сюда, мол, позвони, и волонтеры придут на дом и помогут все оформить. Но я решил прогуляться, лично посмотреть на этот центр и заодно хоть с людьми поговорить, - улыбается мужчина. - У нас хоть и начинается мирная жизнь, людей рядом мало осталось. Многие соседи уехали, молодежь только-только возвращаться стала. И поговорить не с кем. А тут в центре, смотрю, много людей. Встретил здесь своего одноклассника. Мы с ним в школе вместе учились, а потом жизнь развела. Не виделись очень много лет. И такая встреча! Так что этот центр - он еще и людей соединяет.