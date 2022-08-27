Войти в команду Путина - лучшая награда

Фото: Народный фронт

Для неравнодушных людей Общероссийский народный фронт (ОНФ) учредил премию PUTIN TEAM (Команда Путина). В Донецке прошла первая церемония вручения этой премии. Провели ее руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и военкор Первого канала, участник проекта Народного фронта «Все для победы» Ирина Куксенкова.

Один их тех, кто получил премию PUTIN TEAM - Дмитрий Патрин (на фото). Он из Кировска, но всю жизнь проработал на шахте «Комсомолец Донбасса» в донецком селе Михайловка. А когда вышел на пенсию, вступил в ряды «Народной дружины».

- В Мариуполе я с первых дней спецоперации. В основном я находился в поселках Сартана, Виноградная, Томаковка. Постоянно собирали продукты, лекарства, по возможности индивидуальные средства защиты, - рассказывает доброволец.

Он также возил жителям ДНР гуманитарную помощь.

Не проходить мимо чужой беды Дмитрия Патрина научили еще его родители. Когда он был школьником, вместе с матерью и отцом ездили в больницу, приюты и детские дома - помогали.

- Пока могу, буду помогать, - заверяет Дмитрий. - В начале спецоперации в поселки было очень сложно добраться. Дороги из-за постоянных боевых действий пришли в негодность. Из-за обстрелов ВСУ сложно было ездить по трассе, поэтому приходилось мчаться через поля. Бывали случаи, когда машина застревала в грязи. Но трудности меня только закаляют.

Дмитрия в Мариуполе знают многие. Волонтера здесь встречают как лучшего друга.

- Всегда говорят спасибо. Это приятно. Понимаешь важность своей помощи, - улыбается волонтер.

Когда Мариуполь освободили, Дмитрий вместе с другими добровольцами помогал выводить людей из подвалов, раздавал хлеб, одежду.

- Сначала я ездил на своей старенькой легковушке, а потом мне выдали «буханку». На ней уже проще было работать, больше гуманитарки помещалось, - рассказывает Дмитрий. - Знаете, да и в целом я же не один, у нас целая команда, «Народная дружина».

Около 60 человек под предводительством Дмитрия Патрина ездят в Мариуполь, чтобы помогать. Поэтому, когда Народный фронт учредил премию PUTIN TEAM, кому она достанется, даже не было вопросов - конечно же, волонтеру Патрину. Кстати, лауреатами премии уже стали 22 добровольца.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов:

- Мы в президентском движении - в Народном фронте - давно думали о том, что должна появиться такая премия. Когда началась специальная военная операция, мы начали знакомиться с вами, с людьми, которые рискуют жизнью, совершают невероятные поступки. Волонтеры, которые везут гуманитарную помощь и работают там, где другие боятся, те, кто делает это, настоящие герои! Мы приняли решение, что премия PUTIN TEAM, премия нашего президента, общественная премия, должна стартовать именно в Донбассе. Потому что здесь сегодня такие обстоятельства, которые собирают вокруг нашей России всех, кто всей своей ежедневной деятельностью показывает, что за нами правда.

КСТАТИ

Первую премию за помощь в восстановлении ДНР получили 12 человек.