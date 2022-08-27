Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 августа 2022 года: Киев раскрыл страшную правду о войне, а Лукашенко пригрозили виселицей

Министр обороны Резников и команда Зеленского вновь завела пластинку о грядущих наступлениях ВСУ Фото: REUTERS

КИЕВ РАСКРЫЛ СТРАШНУЮ ПРАВДУ О ПОДЗГОТОВКЕ К ВОЙНЕ

В этом признался нынешний Секретарь СНБО Украины, заслуженный ветеринар–юрист Алексей Данилов. Эта подготовка развернулась с того самого момента, когда на саммите «нормандской четверки» в Париже Зеленский отклонил все компромиссные варианты урегулирования ситуации в Донбассе.

- Мы готовились к войне, готовились очень мощно. И то, что мы на сегодняшний день прошли уже 180 дней войны и мы на своей территории, мы ее не сдали, это как раз говорит о том, что мы готовились к войне. Причем, подготовка у нас началась к войне после 8–9 декабря 2019 года, – признался Данилов в эфире телеканала NTA.

По словам Данилова, Зеленский совершенно сознательно отклонял все компромиссные варианты урегулирования конфликта в регионе Донбасса, Которые предлагали Россия, Франция и Германия, потому что все это время Украина готовилась к войне. Так что все Парижи и Берлины могут заткнуться. Мы это видели по реальным действиям украинских властей, да и европейские «партнеры» просто не могли не знать. Но предпочитали покрывать Зеленского. За что сейчас все и расплачиваются.

В КИЕВЕ СНОВА ЗАГОВОРИЛИ О НАСТУПЛЕНИИ И ЭВАКУАЦИИ

Министр обороны Резников и команда Зеленского вновь завела пластинку о грядущих наступлениях ВСУ. Особенно, как всегда, отличился Алексей Арестович, который на пути к Москве уже присоединил в своей голове к Украине Кубань, Курск и Белгород.

А в это время люди, которые отвечают за практические дела, практически синхронно рассказали о новых планах эвакуации. Вице-премьер правительства Ирина Верещук объявила, что вскоре может начаться обязательная эвакуация населения Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Если первые два региона уже звучали в ее выступлениях, то Николаевская прозвучала практически впервые.

- Я не говорю обо всем регионе, но части (областей – прим.авт.) будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся, - попробовала нивелировать свои слова Верещук, чтобы не слишком уж запугивать население.

Практически одновременно с Верещук директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роман Ткачук объявил, что и в столице Украины могут ввести обязательную эвакуацию из некоторых районов.

- Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района, или всего города, - рассказал Ткачук. - Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому.

Одно непонятно, зачем эвакуировать, если вы собрались куда-то там наступать? Или на Берлин?

НА УКРАИНЕ ПРОБУЮТ НОВЫЕ СТАРТАПЫ МАЛОГО КРИМИНАЛЬНОГО БИЗНЕСА

Совершенно новый вид заработка, правда, криминального, освоили граждане Украины. Мужчина и женщина, представившись семейной парой, арендовали квартиру с полной обстановкой в Ирпене (городок в Киевской области). А когда хозяева пришли проведать квартиру, то не обнаружили в ней не только жильцов, но и всей мебели, встроенных шкафов, бытовой техники и кухни. Но "бизнес-квартирантам" этого показалось мало, и они демонтировали унитаз, раковину, двери, плинтусы и вывезли из квартиры даже счетчики газа, воды и электричества.

В общем-то, все их данные есть у полиции, они объявлены в розыск, а за б/у обстановку и технику они явно выручили очень немногою. Игра вряд ли стоила свеч, но традиционное национальное начало взыграло и не подкачало. Клептомания – настоящая национальная идея Незалежной. А мы лишний раз убедились, что, обвиняя россиян в кражах унитазов украинцы в реальности проецируют свои собственные комплексы и стереотипы.

ПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СНОВА ОТКАЗАЛАСЬ ПРИЗНАВАТЬ ПЦУ

Польская православная церковь (ППЦ) в очередной раз отказалась признавать настоящей церковью религиозную организацию "Православную церковь Украины" ПЦУ), созданную при участии экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха-раскольника УПЦ КП Филарета. Суть ответа ППЦ свелась ку тому, что глава ПЦУ (еще ее называют СЦУ) Епифаний не рукоположен, а потому посетители храмов ПЦУ и проводимых там обрядов являются обычными мирянами, совершающими имитации, а не настоящие таинства.

В ЛАТВИИ ИЩУТ "СБЕЖАВШИЙ" ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ

Чудные дела творятся в Латвии. Только-только власти Алсвикской волости Латвии решили снести памятник на том самом месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию, как памятник просто-напросто исчез. Приехавшие на место чиновники обнаружили вместо памятника лишь его основание. По всей видимости, местные его решили спрятать, но кто это сделал и куда памятник дели, никто не признается.

А в другом районе на востоке страны, в Балвском крае Латвии снос памятника оценили в 15 тысяч евро. Но никто демонтировать его не хочет. Бригады из других районов требуют вчетверо большую сумму, которой у местных властей нет, а жители района просто отказываются выполнять работы.

- Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории, - оценил ситуацию председатель Балвской краевой думы Сергей Максимов.

РАБОТНИКИ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ НА УКРАИНЕ ПОПАЛИ В "КРЕПОСТНЫЕ"

Неделю назад на Украине вступили в силу поправки в трудовое законодательство, согласно которым наемные работники в компаниях с численностью персонала до 250 человек (то есть как раз тот самый малый и средний бизнес) лишились практически всех своих прав. Хозяева и руководство таких компаний получили полный карт-бланш на то, чтобы устанавливать продолжительность рабочего дня, штрафы, длительность и порядок предоставления отпусков, порядок увольнений сотрудников и так далее.

- Буквально с первого же дня вступления закона в силу работодатели начали его применять на практике. К нам уже поступают сигналы о попытках навязать людям новые трудовые договоры с узаконенными переработками, штрафами по любому поводу, требованием возмещения ущерба, увольнениями без предупреждения, - рассказал о ситуации глава общественной организации "Социальное движение" Виталий Дудин, но тут же оговорился. - Но у нас нет крепостного права. Если работа не устраивает, можно увольняться.

Ага, особенно в условиях, когда половина всей экономики, если не больше, разрушена, а новые работодатели за воротами не кучкуются, в отличие от массы безработных. Фактически, наемные сотрудники в компаниях малого и среднего бизнеса поставлена в рабские условия – уволиться они, конечно, могут, но после этого так же смело могут положить зубы на полку.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Ровно 8 лет назад Саакашвили написал в твиттере: "Ровно через год Украина будет посылать гуманитарную помощь в Россию. Запомните этот твит". Ну, запомнили. Надо что-то в тюрьму передать, Мишико? Обратись к Украине. Пусть из гуманитарки в адрес России выделят.

- Цен на газ поднималась в Европе в субботу до 3500 долларов за тысячу кубометров, правда, перед закрытием торгов она опустилась до уровня немногим ниже 3200 долларов.

- В ответ на поздравление Лукашенко украинского народа с Днем Незалежности депутат Верховной рады Алексей "белая слизь" Гончаренко пообещал повесить президента Белоруссии на столбе.