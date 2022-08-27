Военная спецоперация на Украине 27 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 августа 2022 года.

Вашингтон и страны НАТО ведут против России так называемую "войну по доверенности", прокси-войну, завил заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам политика, прокси-войну ведут США, западный мир, страны НАТО и отчасти Франция, используя для этого украинский конфликт.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал "чрезвычайно тревожной" ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Он также напомнил о необходимости обследования станции экспертами МАГАТЭ.

Четыре человека погибли при обстреле украинскими войсками поселка Куйбышево в Запорожской области, сообщила администрации региона. Среди погибших двое детей. Предположительно, обстрел был произведен ракетами HIMARS, одна из которых попала в многоэтажный жилой дом.

В МИД России считают, что Украина делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются. В дипломатическом ведомстве отметили, что российская сторона предпринимает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей.

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07:34 Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе - гендиректор агентства Рафаэль Гросси

21:50 Украинские военные открыли огонь по химзаводу «Стирол» в Горловке, заявил мэр Иван Приходько.

19:54 Международное агентство по атомной энергии сформировало комиссию, которая, как ожидается, уже на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС. Об этом сообщила газета New York Times.

17:31 Россия рассмотрит возможность переговоров при готовности Украины к капитуляции и денацификации — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

15:33 Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячной пенсии в размере 10 тысяч рублей, выплата ветеранам Великой Отечественной войны - 5 тысяч

15:32 Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования

14:33 В школах Донбасса, Херсонщины и Запорожья обеспечат вооруженную охрану — первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

13:39 Минобороны заявило об ударе по складу с HIMARS в Днепропетровской области

12:06 Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

10:26 Украинские войска утром в субботу нанесли 20 артиллерийских ударов по Энергодару, пять из них – по территории АЭС, сообщают городские власти

09:32 Подразделения ВДВ не допустили прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны России.

09:17 Пентагон потратит более $180 млн на закупку зенитных комплексов для Украины. Для этого минобороны США заключило контракт на соответствующую сумму с компанией Raytheon Co.