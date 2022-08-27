Военная спецоперация на Украине 27 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 августа 2022 года.

Вашингтон и страны НАТО ведут против России так называемую "войну по доверенности", прокси-войну, завил заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам политика, прокси-войну ведут США, западный мир, страны НАТО и отчасти Франция, используя для этого украинский конфликт.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал "чрезвычайно тревожной" ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Он также напомнил о необходимости обследования станции экспертами МАГАТЭ.

Четыре человека погибли при обстреле украинскими войсками поселка Куйбышево в Запорожской области, сообщила администрации региона. Среди погибших двое детей. Предположительно, обстрел был произведен ракетами HIMARS, одна из которых попала в многоэтажный жилой дом.

В МИД России считают, что Украина делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются. В дипломатическом ведомстве отметили, что российская сторона предпринимает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей.