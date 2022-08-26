Оружие Победы: Украинских диверсантов жарят ручными «Солцепеками»

На Форуме «Армия-2022» было представлено много новинок Фото: Иван МАКЕЕВ

ВСУ тщательно готовили свои укрепленные позиции. Но проводящие на Украине спецоперацию союзные войска постепенно выбивают почву из-под ног противника: удары высокоточного оружия, авиации и артиллерии раскатывают укрепрайоны, после чего за дело принимается спецназ, который имеет на вооружении современное стрелковое вооружение, гранатометы и огнеметы, превосходящие по своим характеристикам известные западные аналоги. В этом убедились все, кто побывал на Форуме «Армия-2022».

«АХМАТ» С ФОРМУЛОЙ 6Х6

Отечественная компания из Набережных Челнов «Ремдизель» представила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат». Представитель завода заявил, что бронемашину создали за 25 дней. Стали работать над ней сразу после начала специальной военной операции на Украине. В разработке «Ахмата» приняли участие спецназовцы, которые участвуют в СВО. Машину с колесной формулой 6Х6 укомплектовали бронекапсулой, которая защищает экипажи бронеавтомобилей семейства «Тайфун». «Ахмат» не имеет сложных агрегатов, ее можно чинить прямо на передовой.

«ТИГР» С «АРБАЛЕТОМ»

Также одной из новинок стал «Тигр-М» . Он может перевозить группу спецназа в защищенном от мин кузове-капсуле, откуда военнослужащие могут вести прицельный огонь, не подвергая себя риску.

Бронемашина имеет на крыше отдельный модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ-М», что может выявлять цели как на земле, так и в воздухе и уничтожать их из крупнокалиберного пулемета. Дроны в небе «Арбалет» может сбивать прямо во время движения. При этом система способна удерживать и поражать сразу несколько целей: например, сначала сбить в небе беспилотник, а затем уничтожить БТР на расстоянии до 2,5 километров.

МОРСКОЙ БЕСПИЛОТНИК «ЮНОНА»

Для охраны прибрежных объектов в России создан автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Юнона». В центральном конструкторском бюро «Рубин» сообщили, что комплекс предназначен для исследования дна акватории, подводных поисковых и осмотровых работ. На поверхность «Юнона» передает видео и звук со дна моря. Морской беспилотник можно запускать с маломерных катеров, морских сооружений и необорудованного побережья. Он весит всего 87 килограммов, а длина составляет не более 3 метров. Ныряет подводный дрон на глубину в километр, и может двигаться там со скоростью в 3 метра в секунду порядка 30 километров. Автономка «Юноны» длится около 6 часов. Глубже ныряет только другой новый беспилотник - «Клавесин-2Р». Он больше «Юноны» в два раза, а весит 3,5 тонны. Зато может погружаться до 6 километров и преодолевать под водой до 150 километров.

«ФОТОН-601» МОЖЕТ ПАРИТЬ СУТКИ

Ракетно-космический центр «Прогресс» отправит на Донбасс беспилотник «Фотон-601», что разработал вместе со студентами Самарского университета. Беспилотник со скоростью 150 километров в час способен вести разведку и корректировку артиллерийских и авиационных ударов, находясь целые сутки в небе.

Но главной особенностью «Фотона-601» называют его способность самостоятельно ориентироваться на местности при помощи технического зрения, что позволяет ему летать на 1000 километров без опасений потерять сигнал оператора.

БЕСПИЛОТНИК С «ПУЗЫРЕК»

Ярославский радиозавод планирует уже через пару месяцев наладить выпуск беспилотников «Пузырек», что будут размером с голубку. Незаметный дрон получит защиту от радиопомех и будет отлично служить для корректировки огня, разведки, а если потребуется - сможет применяться в качестве дрона-камикадзе. На себе он может спокойно таскать мину весом до 2 килограммов.

БЕСПИЛОТНЫЙ «УРАЛ»

А теперь представьте ралли по полям Донбасса беспилотных «Уралов». Эти махины на шасси «Урал-432067-73» с колесной формулой 4х4 смогут доставлять гуманитарную помощь или подвозить на передовую снаряды, вывозить раненых с поля боя со скоростью 80 километров в час. А где-то в безопасном месте будет сидеть оператор и управлять этими огромными машинами.

ПЕС - САПЕР

Известно, что в годы Великой Отечественной войны собаки с ранцами на спине взрывали танки. Когда они забегали под днище боевой машины, задевали взрыватель - штырь на ранце. Российская компания «Интеллект Машин» показала робота-пса М-81. Такой робот сможет под управлением оператора бегать по окопам и расстреливать врагов, доставлять взрывчатку к укрепленным дотам, разминировать подозрительные объекты или охранять блок посты, предупреждая о приближении противника громким "лаем".

РУЧНОЙ «СОЛНЦЕПЕК»

Многие видели, как работают на Донбассе тяжелые огнеметные системы ТОС-1 А «Солнцепек», что термобарическими зарядами выжигают националистов. Сначала реактивный снаряд взрывается и из него вырывается и распыляется термобарическая смесь. За несколько секунд взрывчатая смесь смешивается с воздухом и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости. После этого происходит второй взрыв, от которого эта смесь воспламеняется так, что плавит металл. А для спецназа создали малогабаритный аналог - реактивный огнемет МРО-А. В сети уже можно увидеть ночные кадры, как одним выстрелом из МРО-А в лесу сжигают целое подразделение диверсантов.