Герои спецоперации «Z»: младший сержант Жалыбин взял в плен двух националистов

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех Фото: EAST NEWS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Сам погибай — товарища выручай», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще в своих работах писал: «Нужнее неприятное известие для преодолевания, нежели приятное - для утешения».

ПРЕДУПРЕДИЛ НАПАДЕНИЕ НА КОЛОННУ

Старший прапорщик Виталий ЩУР

«Действуя в составе тактической группы российских военнослужащих, старший прапорщик Виталий Щур выполнял задачи по инженерной разведке маршрутов передвижения колонн российских Вооруженных Сил. Продвигаясь по лесополосе, Виталий Щур обнаружил группу украинских националистов, вооруженных стрелковым оружием и минометами, о чем немедленно сообщил командиру. Несмотря на превосходящие силы противника, российские военнослужащие вступили в бой. В ходе боестолкновения, действуя в условиях ведения врагом минометного обстрела, Виталий, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов.

Старший прапорщик Виталий ЩУР

В результате очередного вражеского минометного залпа часть военнослужащих тактической группы получили тяжелые ранения. Виталий Щур, рискуя собственной жизнью, вынес раненых товарищей из-под огня противника и оказал неотложную медицинскую помощь, чем спас им жизни, после чего продолжил вести бой с противником. По итогам боестолкновения было уничтожено 12 украинских радикалов. Часть националистов, спасая свои жизни, бежали с поля боя. Смелые и решительные действия старшего прапорщика Виталия Щура способствовали срыву готовящегося националистами нападения на российскую колонну».

УСТАНОВИЛ РЕТРАНСЛЯТОР ПОД ОБСТРЕЛОМ

Лейтенант Владимир ТЮТЕРЕВ

«Лейтенант Владимир Тютерев с первых дней проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования. В условиях плотного ведения огня из стрелкового оружия противником по позициям группировки российских войск в районе одного из населенных пунктов Владимир Тютерев лично установил ретранслятор на вышке высотой более 70 метров для обеспечения должностных лиц командного пункта устойчивой помехозащищенной радиосвязью. Находясь на вышке, несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, Владимир продолжил настройку ретранслятора. Смелые и решительные действия лейтенанта Владимира Тютерева позволили организовать связь между командным пунктом и подчиненными подразделениями в условиях применения противником средств

Лейтенант Владимир ТЮТЕРЕВ

Организованный лейтенантом Тютеревым канал связи стал надежным средством управления войсками, что позволило избежать потерь личного состава, техники и осуществить своевременное и точное поражение объектов противника».

ВЗЯЛ В ПЛЕН ДВУХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Виктор ЖАЛЫБИН

«Перед подразделением, в составе которого действовал младший сержант Виктор Жалыбин, была поставлена задача – освободить населенный пункт, занимаемый вооруженными формированиями украинских националистов. В ходе наступления Виктор обнаружил огневые позиции противника и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь по вооруженным радикалам. В ходе боестолкновения, действуя в условиях ведения врагом минометного обстрела, Виктор, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов, активно оказывал первую медицинскую помощь раненым и эвакуировал их на безопасную территорию.

Младший сержант Виктор ЖАЛЫБИН

Действуя смело и решительно, младший сержант Жалыбин в ходе боев за населенный пункт взял в плен двух националистов, которые сообщили ценную информацию о силах и средствах находящихся в поселке боевиков. Полученная информация, получив подтверждение, позволила скорректировать командованию порядок применения сил и средств в бою, что позволило нанести внезапный удар по вражеским позициям. В результате мужественных и самоотверженных действий младшего сержанта Жалыбина задача по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов была выполнена».