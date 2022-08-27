Гордость коллекции библиотеки американского университета оказалась подделкой

Уникальный документ в коллекции библиотеки появился в 1938 году Фото: Shutterstock

Библиотека Мичиганского университета (США) с прискорбием сообщила, что после проведенного внутреннего расследования вынуждена признать – самая драгоценная рукопись в коллекции - письмо выдающегося итальянского физика, астронома и математика XVI-XVII веков Галилео Галилея - оказалась подделкой.

– Это было довольно мучительно, когда мы впервые узнали, что наш Галилео на самом деле не Галилео, – пожаловалась исполняющая обязанности декана университета Донна Хейворд.

Уникальный документ в коллекции библиотеки появился в 1938 году – его подарили университету представители бизнесмена и страстного коллекционера старины Трейси МакГрегора, который приобрел документ на аукционе четырьмя годами ранее.

Уникальность письма была подтверждена кардиналом Пьетро Маффи, который сравнил его с хранившимися рукописными документами Галилея.

Сомнения в аутентичности рукописи возникли совсем недавно. При детальном изучении манускрипта выяснилось, что документ действительно не имеет к знаменитому ученому никакого отношения, а создан, скорее всего, итальянским фальшивомонетчиком Тобией Никоторой, промышлявшим в 20-30-х годах прошлого века.

Обиднее всего то, что два письма Галилея, с которыми сравнивал документ кардинал Маффи, тоже оказались подделкой и написаны Никоторой.