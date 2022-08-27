Свобода слова по-американски: Цукерберг рассказал, что доступ к материалу про ноутбук Хантера Байдена ограничили по требованию ФБР

Meta преднамеренно ограничила доступ к правдивой информации Фото: REUTERS

Марк Цукерберг, глава корпорации Meta Platforms*, которой принадлежат Facebook и Instagram, рассказал об особенностях свободы слова в США. По заявлению миллиардера, накануне выборов американского президента в 2020 году сотрудники ФБР настоятельно рекомендовали ему не уделять внимания «непроверенным данным» о ноутбуке Хантера Байдена.

Об этом глава «Меты» рассказал в популярном подкасте Джо Рогана.

Цукерберг утверждает, что для убеждения силовики в качестве основного довода использовали тот факт, что данные из статьи про ноутбук Байдена-младшего не проверены и вполне могут оказаться «происками Кремля».

Для такого русофоба как Цукерберг, которому, кстати, запрещен въезд в Россию, подобного объяснения оказалось более чем достаточно, и подконтрольные ему соцсети минимизировали выдачу материала, а вдобавок к этому всеми силами поощряли вбросы «про руку Москвы».

Однако спустя год после появления статьи об обнаруженном на жестком диске ноутбука Хантера Байдена компромате и на него, и на его отца, информация подтвердилась. Таким образом, Meta преднамеренно ограничила доступ к правдивой информации.

– Теперь добавьте блокировку аккаунтов действующего на тот момент президента Трампа, и вы получите картину «картельного сговора» с участием американских властных структур и Интернет-монополий, – так в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Официальный представитель МИД нашей страны делает вывод:

- Какие же выводы следуют из этих откровений? Во-первых, ФБР и другие американские силовики вручную управляют цифровыми гигантами. Для этого им не требуются никакие правовые рамки, всё делается «по звонку».

Во-вторых, в руководстве этих ИТ-монстров не только не противятся такому давлению, а почитают за норму поучаствовать в грязных политических играх Вашингтона. В-третьих, никаких демократических стандартов в американской выборной системе нет: ни в теории, ни на практике.

*- Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России

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