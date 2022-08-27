Иллюзионист Ури Геллер провозгласил собственное государство

Фокусник предлагает всем желающим стать гражданами новой страны за символическую сумму в $1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проживающий в Великобритании израильский иллюзионист Ури Геллер создал свое государство на принадлежащем ему острове. Теперь фокусник предлагает всем желающим стать гражданами новой страны за символическую сумму в $1.

Все вырученные за продажу гражданства деньги Геллер обещает потратить на благотворительность – передать на помощь детям с болезнями сердца.

Физически на шотландском острове Лэмб, который Геллер приобрел в 2009 году, смогут расположиться не слишком много граждан – этот клочок суши, расположенный у юго-восточного побережья Шотландии, имеет около 100 метров в длину и примерно 50 метров в ширину, пишет Metro.

Но что значат параметры для настоящего мистика? Например, для Ури Геллера микроскопические размеры его острова ничуть не умаляют его достоинств – ведь, по мнению некоторых знатоков старины, именно здесь упокоился легендарный король Артур.

А в конституции страны Ури Геллера сказано, что в государстве действует особый режим дружбы с «ведьмами и мирными инопланетянами».

Также он утверждает, что на острове спрятан тайник с древнеегипетскими сокровищами. Где именно? Никто не знает – на то он и тайник.

Собственно, израильский иллюзионист не является первопроходцем в деле создания суверенного государства на острове, находящемся в частном владении.

Например, еще несколько лет назад инициаторы проекта Let’s Buy an Island решили собрать денег на собственный остров, продавая гражданство нового государства за $19,99, а также раздавая титулы инвесторов тем, кто вложит в остров $4495. Компания довольно быстро собрала требуемую сумму и приобрела Coffee Caye в Карибском море неподалеку от побережья Белиза. Правда, что делать дальше и с самим островом и с провозглашенным Княжеством Исландия никто не знает.