Польский президент Анджей Дуда Фото: REUTERS

По мнению бывшего офицера ЦРУ Филиппа Джеральди, слова польского президента Анджея Дуды о возможном «возвращении» Крыма под контроль киевского режима лишены какого-либо смысла.

- Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл, – сказал Джеральди в видеоролике, опубликованном на платформе YouTube.

Он подчеркнул, что Украина не имеет ни малейших шансов изменить ситуацию с воссоединением Крыма с Россией, а заявления Дуды продиктованы не более чем его русофобскими настроениями.

Свою речь, в которой он затронул и вопрос полуострова, Дуда произнес на организованном властями Украины форуме «Крымская платформа», основной задачей которого как раз и является продвижение на международном уровне киевского понимания территориальной принадлежности Крыма.

Участие в форуме, названном пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым антироссийским мероприятием, приняли представители порядка четырех десятков стран и организаций, которые по сути сами для себя устроили спектакль с многократным повторением избитых клише о Крыме в надежде произвести впечатление на украинскую аудиторию.

Полуостров вернулся в состав РФ по результатам референдума в 2014 году, на котором более 96% крымчан проголосовали за восстановление исторической справедливости и возвращение Крыма в Россию.