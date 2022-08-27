Врач-ортопед назвал важные моменты, которые могут привезти с сколиозу и плоскостопию у детей

Сколиоз диагностируется примерно у 10% детей Фото: Shutterstock

У детей школьного возраста из-за неравномерных нагрузок, неправильного положения за столом, ношением портфеля в одной руке либо рюкзака на одном плече, возможно развитие нарушения осанки – сколиоза. Течение сколиоза утяжеляет наличие плоскостопия. «Порочный круг» – плоскостопие увеличивает степень сколиоза, а сколиоз степень плоскостопия.

По статистике (данные ВОЗ), примерно половина всех людей страдают плоскостопием, причем 90 процентов среди них — это женщины. Сколиоз диагностируется примерно у 10% детей. И тут девочки болеют в 9 раз чаще, чем мальчики.

Самый опасный «сколиозный возраст» - от 5 до 12 лет, когда позвоночник интенсивно растет. Он может продолжаться до 17-18 лет, пока ребенок еще растет.

О том как это предотвратить поговорили с к.м.н. Николай Бацаленко, врачом-травматологом-ортопедом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

ДВА ЭТАПА РОСТА

- В процессе роста у детей существуют несколько физиологических скачков: если мы один из них можем пропустить, условно, то это может привести к развитию непоправимой ситуации, таких детей приходится оперировать, - говорит Николай Бацаленко. - Мы, специалисты-ортопеды, выделяем несколько возрастов, у которых появляется та или иная патология.

1. Первая группа – до 5 лет. Проблема — вальгусная стопа.

В возрасте от года до пяти лет у детей идет формирование установки свода стоп, и как правило, они не подвержены развитию сколиоза, потому что в этом возрасте достаточно гибкая мышечная система, которая позволяет позвоночнику не искривляться.

До пяти лет основное внимание должно быть направлено на свод стоп: до 3 лет формируется физиологический вальгус (когда стопа заваливает внутрь). Процесс начинается в период активной ходьбы, примерно с года, и если вовремя не обратить внимание на проблему, можно упустить момент, когда у ребенка разовьется гиперкоррекция за счет коленных суставов (когда ножки, колени становятся «иксом»). Или же развивается косолапость (нарушение коленных суставов, позвоночника).

Справиться с физиологическим вальгусом, если его не запускать, довольно просто — есть специальные веселые упражнения (покатать мячик ногами, попытаться схватить пальцами ноги карандаш, вставать и танцевать на цыпочках и т. п.). На улице — ходим по бордюрам, катаемся на беговеле. Если лечение воспринимается как игра, то проблема решается быстро.

Что касается ортопедической обуви, то до трех лет мы назначаем ее крайне редко, достаточно обычной обуви для улицы — с небольшим каблучком, хорошим супинатором, жестким задником и подошвой.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

2. Второй этап — с 5 до 18 лет. Проблема — плоскостопие и сколиоз.

Начиная с 5 лет и фактически до конца полного развития ребенка, появляется проблема развития сколиоза, нарушения осанки. Связаны они как с интенсивными скачками роста, так и из-за положения ребенка за столом, занятий (вернее, отсутствием занятий) спортом, неправильного ношения портфеля или рюкзака.

- В возрасте пяти лет, когда у человека уже окончательно формируются стопы, есть опасность ухудшения степени сколиоза за счет плоскостопия. И наоборот, - говорит Николай Бацаленко. - Наша задача – разорвать этот порочный круг, и сделать так, чтобы человек быстро поправился. Лечение сколиоза осуществляется в комплексе. Оно включает в себя несколько моментов.

* Ортопедические стельки.

Сейчас они есть любого вида — для босоножек, для туфель на каблуках. Стелька забирает на себя часть амортизации стопы, что очень удобно, снимает нагрузку со стопы, позволяет меньше уставать.

* Курс физиотерапии.

Как правило, он в себя включает электростимуляцию и массаж. У людей со сколиозом одна группа мышц находится в тонусе, а другая – максимально расслаблена (поэтому и наблюдается перекос). Наша задача, при помощи электростимуляции и нейростимуляции привести в тонус мышцы, которые расслаблены и те мышцы, которые напряжены, расслабить. Второй этап – массаж спины, стоп и нижних конечностей, чтобы улучшить кровоток.

* Курс лечебной физкультуры.

Есть ассиметричная группа тренировок, когда напрягается только одна группа мышц, и затем, когда мы добиваемся симметрии, выполняется симметричная группа тренировок, уже на мышечный каркас. Таких курсов может быть несколько. Одна из задач ЛФК – формирование стереотипа положения, чтобы ребенок сам автоматически держал спину и занимал определенное положение.

- Все наши действия (ЛФК, ношение стелек) направлено на формирование вот этого стереотипа положения, - поясняет ортопед. - Соответственно, на выходе такая схема дает достаточно быстрый результат. Примерно, через 1-2 курса мы наблюдаем полное устранение ассиметрии. И возвращаясь к массажному коврику – наступая на него, ребенок тренирует своды стоп.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ПРОФИЛАКТИКУ

Одним из важных моментов является профилактика нарушения осанки. И главная задача – поддерживать результат после лечения. Помимо регулярных наблюдений у специалиста (раз в полгода), необходимы занятия спортом с тренером, который акцентирует внимание на осанке (конный спорт, танцы). В дальнейшем очень важно следить за положением ребенка за столом, за правильным ношением рюкзака: лямки должны быть плотно подогнаны, нагрузка на них распределена равномерно. Носить рюкзак нужно на двух плечах, а не на одном (см. графику).

Только комплекс мер приведет к эффективному результату.

ВАЖНО

Чем опасно плоскостопие

Как сказано выше, плоскостопие запускает «порочный круг», косвенно влияя на развитие сколиоза. Как это происходит:

Из-за плоскостопия растут косточки, появляются боли и вывихи в суставах, натоптыши, ноги быстрее устают. В попытке снизить на них нагрузку ребенок пытается изменить походку, что опять же приводит к износу коленных суставов. Дальше — выше: ограничение подвижности и боли в тазобедренных суставах, пояснице, спине, остеохондроз и сколиоз. А потом - нарушение кровообращения, искривление позвоночника, головные боли...

В общем от плоскостопия, которые многие не считают серьезной проблемой, неприятностей на самом деле очень много.