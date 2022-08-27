Первый гаджет школьника: советы эксперта по онлайн-безопасности и психолога

Взрослым нужно рассказывать ребенку об опасностях, которые есть в сети Фото: Shutterstock

Отправляя ребенка в школу, родителям важно оставаться с ним на связи и знать, все ли в порядке. А детворе от гаджета хочется совсем другого: играть в онлайн-игры, смотреть видосики, фото и мемы, чатиться с друзьями, и это тоже придется учитывать.

Умные часы или смартфон?

Многие родители выбирают для первоклашек смарт-часы. Можно звонить, отправлять сообщения, отслеживать местоположение. А еще подключиться и послушать, что происходит с ребенком в классе или на улице (хотя шпионить, конечно, нехорошо). Через часики ребенок не выйдет в интернет и не утонет там, что тоже плюс. Однако по данным опроса «Лаборатории Касперского», 9 из 10 младшеклассников 7-10 лет щеголяют со смартфонами. И что же – под всех подстраиваться?

- Детям важно принадлежать группе. Если у всех в классе смартфоны, а у вашего кнопочный, или все играют в какую-то онлайн-игру, а вашему не на чем, есть смысл рассмотреть возможность покупки нового гаджета, - советует Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского». - Иначе ребенок может начать обманывать и искать лазейки, чтобы стать «как все».

Если склоняетесь к телефону, уточните правила вашей школы. Использовать мобильники на уроке для учебы запрещено Роспотребнадзором. А вот приносить в школу гаджеты можно – для связи с родителями. Однако в Минпросвещения считают, что детям нужно сдавать мобильники перед входом в школу или в класс и обещали точнее сформулировать эту рекомендацию до 1 сентября. Еще момент: младшеклассники часто теряют телефоны, роняют, забывают.

От чего защищать?

Главное переживание родителей – сын или дочка наткнутся на видео, которое не предназначено для детских глаз и ушей. Думаете, нет телефона – нет проблемы? Опрос показал, что каждый второй школяр за прошедший год смотрел видео с жестким или взрослым содержанием. Не на своем, так на чужом телефоне.

Взрослым нужно рассказывать ребенку об опасностях, которые есть в сети: мошенничество, взлом аккаунта, вирусы, травля. А еще именно малыши 7-10 лет уязвимы в плане онлайн-груминга: это когда взрослые втираются в доверие, а потом уговаривают ребенка прислать приватные фото или видео, шантажируют или вынуждают к реальной встрече. Такие запросы в соцсетях получают 79% детей. Проговорите с ребенком правила: не добавляй в друзья незнакомцев, не пересылай и не публикуй то, за что может быть стыдно, не делись личной информацией (домашний адрес, номер школы, реальный возраст, фамилия, фото квартиры, увлечения). А если что-то странное происходит, обязательно расскажи родителям, они помогут.

Как защищать?

Установите приложение для родительского контроля (и проверьте, как все работает до того, как вручить ребенку телефон), Похожие функции встроены во всех современных смартфонах, но их возможности ограничены. А специальные программы позволяют через GPS отслеживать передвижение ребенка и устанавливать границы (школа-дом-кружок - если свернет не туда по пути из школы, мама сразу узнает). Контролировать его активность в интернете и соцсетях- через уведомления в реальном времени или просмотр истории. Можно создавать белые и черные списки сайтов, устанавливать интервалы времени, когда ребенку разрешено пользоваться смартфоном. У многих таких приложений есть как платная, так и бесплатная версия (например, Кaspersky safe kids, Kidslox, Kroha,Kid Security).

Что ответить на «почему нельзя»?

- «Потому что мама так сказала» - плохой вариант. Правильнее будет ответить: мол, в интернете может встретиться нечто пугающее или неприятное, и я ставлю специальную защиту, чтобы ты с этим не столкнулся. Также твой телефон (или часы) будет показывать, где ты находишься, когда я тебя не вижу, и при необходимости я смогу быстро прийти на помощь, - подсказала Ольга Бочкова, детский психолог, руководитель Академии безопасности Ольги Бочковой.

К отслеживанию местоположения малыши нормально относятся. А вот ребята постарше могут воспринять это как шпионаж, и тогда можно открыть для ребенка доступ к приложению, чтобы он тоже мог видеть, где вы находитесь — для укрепления доверительных отношений.

Разрешать ли смотреть блогеров?

Детвора залипает на блогеров и сами мечтают ими стать. Однако взрослых такие кумиры порой раздражают и бесят.

- Посмотрите вместе с ребенком то, что он любит. Но не оценивайте, а постарайтесь понять, чем его зацепил блогер. Тот же ютубер А4, которого взрослые критикуют, показывает, что можно весело проводить время без гаджетов – вот вам и полезный момент, который можно обсудить с ребенком, - говорит Ольга Бочкова.

Хочет сам снимать стримы? Расскажите, что снять видео не так уж и просто: нужна идея, сценарий, костюм, звук… Пусть попробует - наверняка быстро остынет. А если увлечется, можно пойти на курсы видеомонтажа или в школу юных блогеров. Пугаться надо, если ребенок захочет повторить что-то опасное из челленджа – например, есть стиральный порошок, думая, что блогер делал это по-настоящему.

А онлайн-игры?

Та же тактика: не запрещайте, а поиграйте вместе с ребенком. И по ходу обсудите какие-то моменты, поступки, явления. Например, о неуместности мата. В другое время такой разговор ребенок воспринял бы как назидание, а когда вы на одной волне, все пойдет как по маслу.

- Моя дочка любит Among Us, и эта игра, на мой взгляд, ничуть не более жестокая, чем популярные в нашем детстве дворовые «Казаки-разбойники», - говорит психолог. – К тому же недавнее 10-летнее исследование показало, что увлечение агрессивными играми никак на детей не влияют.

Стоит ли отбирать телефон в наказание?

Только в том случае, если вы заранее это обговорили с ребенком: если получишь плохую оценку или не уберешь в комнате, останешься без смартфона на целый день. А если лишить ребенка гаджета без согласования, это будет воспринято как насилие.

Можно ли подсматривать, что пишет друзьям?

Однозначно нужно интересоваться, что делает ребенок в интернете, какие мультики и подкасты смотрит, кто у него в друзьях, за какими блогерами следит. Однако мониторить все его чаты и переписки не стоит – это нарушение личных границ.

- Ребенок может перестать доверять вам, начнет чистить историю и чаты, оставит один аккаунт «для мамы» и заведет несколько тайных. А если вы еще и сделаете выговор по итогам найденного, начнет скрывать даже незначительные промахи из страха осуждения, — предупреждает Ольга Бочкова.

Откроем страшную тайну: у половины школьников есть чаты с одноклассниками, о которых не знают учителя или родители, у 31% такой чат есть с друзьями не из школы. А в поисковиках популярен запрос «как взломать родительский контроль».

БДИ!

Сколько можно сидеть в телефоне

Не больше двух часов в день, настаивают педиатры, и не подряд, а с перерывами. В реале же, признаются родители, 53% детей проводят в гаджетах от одного до четырех часов в день, а 26% - все свободное время.

Какие последствия? У каждого пятого первоклассника, по данным Роспотребнадзора, испорчено зрение, а 70-80% старшеклассников вынуждены носить очки. У 16% школьников сколиоз, а у 64% нарушена осанка, и это тоже следствие увлеченности гаджетами, ведь обычно в телефоне или у компьютера дети сидят согнувшись и перекрестив ноги (в позе «кривого лотоса»).

А вот наблюдения ученых Российской академии образования: у детей, которые проводят много времени перед экраном, тревожность и эмоциональные проблемы (в частности, неудовлетворенность отношениями с друзьями и в семье) проявляются чаще и ярче, чем у тех, кого родители контролируют. Показательный момент: отличники тратят на гаджеты на треть меньше времени, чем остальные дети.