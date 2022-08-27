В США пройдет крупнейший в истории аукцион по продаже произведений искусства

О своем желании пожертвовать деньги на благотворительность Пол Аллен заявил в 2010 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аукционный дом Christie's проведет в США крупнейшие в истории торги, на которых будет продана уникальная коллекция произведений искусства, собранная школьным приятелем Билла Гейтса и сооснователем корпорации Microsoft Полом Алленом. Аукционеры рассчитывают выручить не менее $1 миллиарда.

Коллекция Аллена, умершего четыре года назад, включает в себя работы выдающихся мастеров, написанные за последние пять столетий, пишет CNN.

На аукционе будут представлены полотна художников эпохи Возрождения, импрессионистов и картины, созданные в прошлом веке. Планируется, что на торгах выставят 150 полотен.

Одна из наиболее дорогих и ценных картин в коллекции Аллена – работа кисти французского мастера-постимпрессиониста Поля Сезанна «Гора Сент-Виктуар» – одно из полотен одноименной серии созданной художником в конце XIX – начале XX веков. Только ее эксперты оценивают не менее чем в $100 миллионов.

В Christie's заявили, что все вырученные в ходе аукциона средства будут переданы на благотворительность, согласно пожеланиям самого Аллена.

– Вдохновляющая фигура Пола Аллена, необычайное качество и разнообразие работ, а также пожертвование всех доходов на благотворительность – это уникальное сочетание обстоятельств, которое сделает продажу коллекции событием беспрецедентного масштаба, – заявил глава аукционного дома Гийом Черутти.

О своем желании пожертвовать деньги на благотворительность Пол Аллен заявил в 2010 году, вскоре после того, как у него было диагностировано онкологическое заболевание крови. Спустя некоторое время врачи заявили, что здоровью миллиардера (на то время он занимал 37 строчку в списке богатейших людей мира с состоянием в $13,5 миллиардов) ничего не угрожает. Но через восемь лет болезнь вернулась и довершила начатое – Аллен скончался в 2018 году в возрасте 65 лет.