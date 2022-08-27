Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
27 августа 2022 7:48

Открытие ММФ: Анастасия Макеева столкнулась на дорожке с бывшим

В столице открылся 44-ый Московский международный кинофестиваль
Алина ЧЕРНОВА
Министр культуры Ольга Любимова выбрала для дорожки элегантное чёрное платье, разбавив наряд ниткой жемчуга

Министр культуры Ольга Любимова выбрала для дорожки элегантное чёрное платье, разбавив наряд ниткой жемчуга

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ММКФ должен был отгреметь еще минувшей весной, но основатель фестиваля Никита Михалков решил его перенести на август, чтобы до Москвы могли добраться все заграничные и дружественные нам кинематографисты.

Кинокритики говорят, что в этом году на ММКФ высокий уровень картин. С этим согласен и Константин Хабенский.

Константин Хабенский

Константин Хабенский

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Фестиваль - это прежде всего хорошее кино. Сейчас в Москве жара, думаю, народ придет на фестиваль и совместит два в одном: посмотрит хорошие фильмы и укроется от жары в прохладном кинотеатре,-сказал репортёрам на звёздной дорожке Хабенский.

Вышел на красную дорожку и другой крупный театральный худрук - Евгений Миронов.

На ММКФ артист случайно пересекся со своей бывшей подругой Аленой Бабенко. Но актриса была с мужем Эдуардом Субочем, поэтому разговор не задался.

Актриса Алёна Бабенко с мужем Эдуардом Субочем

Актриса Алёна Бабенко с мужем Эдуардом Субочем

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошли мимо друг друга, даже не поздоровавшись и актеры Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук. Оба были со вторыми половинами. Кстати, на звёздной дорожке, которая в этом году почему-то не особо богата на актрис в бриллиантах (видимо, половина кинобизнеса в отпуске), Макеева выглядела как наш ответ Монике Белуччи-роскошное платье, расшитое камнями подчёркивало стройную фигуру артистки. И как яркий голливудский акцент - оголенная спина. Однако бывший муж актрисы Глеб Матвейчук спешно ретировался, увидев экс-супругу. Напомним, после развода актеры перестали общаться.

Макеева выглядела как наш ответ Монике Белуччи

Макеева выглядела как наш ответ Монике Белуччи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глеб Матвейчук с женой

Глеб Матвейчук с женой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы не общаемся с ней. Я думаю, что она счастлива, и Слава Богу. Я никак не волнуюсь за нее. У каждого свой путь. Бог судья каждому, - говорил в недавних интервью о Макеевой Матвейчук.

Никита Ефремов в образе завидного холостяка

Никита Ефремов в образе завидного холостяка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Никита Ефремов, сверкая дорогущими часами за несколько миллионов рублей, элегантно прошествовал по звёздной дорожке один, без девушки. Год назад артист расстался со своей спутницей актрисой Марией Иваковой и пока сохраняет статус завидного холостяка.

Его коллега Денис Косяков тоже порхал по дорожке в одиночестве и в…юбке.

Актер Денис Косяков эпатировал публику, надев на открытие ММКФ юбку

Актер Денис Косяков эпатировал публику, надев на открытие ММКФ юбку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист объяснил, мол, надел шотландский килт из-за московской 35-градусной жары.

Неожиданным на красной дорожке было появление актрисы Янины Студилиной, жены главного экономического помощника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского-младшего.

Бывшая жена советника Зеленского Янина Студилина впервые вышла в свет после развода

Бывшая жена советника Зеленского Янина Студилина впервые вышла в свет после развода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако дама недавно успокоила репортёров, мол, ещё в июне рассталась с Роднянским из-за политических разногласий. Он живет в Европе, она решила остаться с их общей дочерью в России.

Зато как трогательно смотрелись на красной дорожке, целуясь и милуясь словно студенты, 86-летний режиссер Светлана Дружинина с 84-летним мужем -оператором Анатолием Мукасеем. Пара уже полвека вместе и готовит к премьере очередные «Гардемарины».

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей полвека вместе и выглядят, как влюблённые

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей полвека вместе и выглядят, как влюблённые

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правда Светлана Сергеевна не стала заморачиваться с вечерней укладкой. Надела на звёздную дорожку элегантный парик.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ