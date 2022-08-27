Открытие ММФ: Анастасия Макеева столкнулась на дорожке с бывшим

Министр культуры Ольга Любимова выбрала для дорожки элегантное чёрное платье, разбавив наряд ниткой жемчуга Фото: Михаил ФРОЛОВ

ММКФ должен был отгреметь еще минувшей весной, но основатель фестиваля Никита Михалков решил его перенести на август, чтобы до Москвы могли добраться все заграничные и дружественные нам кинематографисты.

Кинокритики говорят, что в этом году на ММКФ высокий уровень картин. С этим согласен и Константин Хабенский.

Константин Хабенский Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Фестиваль - это прежде всего хорошее кино. Сейчас в Москве жара, думаю, народ придет на фестиваль и совместит два в одном: посмотрит хорошие фильмы и укроется от жары в прохладном кинотеатре,-сказал репортёрам на звёздной дорожке Хабенский.

Вышел на красную дорожку и другой крупный театральный худрук - Евгений Миронов.

На ММКФ артист случайно пересекся со своей бывшей подругой Аленой Бабенко. Но актриса была с мужем Эдуардом Субочем, поэтому разговор не задался.

Актриса Алёна Бабенко с мужем Эдуардом Субочем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошли мимо друг друга, даже не поздоровавшись и актеры Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук. Оба были со вторыми половинами. Кстати, на звёздной дорожке, которая в этом году почему-то не особо богата на актрис в бриллиантах (видимо, половина кинобизнеса в отпуске), Макеева выглядела как наш ответ Монике Белуччи-роскошное платье, расшитое камнями подчёркивало стройную фигуру артистки. И как яркий голливудский акцент - оголенная спина. Однако бывший муж актрисы Глеб Матвейчук спешно ретировался, увидев экс-супругу. Напомним, после развода актеры перестали общаться.

Макеева выглядела как наш ответ Монике Белуччи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глеб Матвейчук с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы не общаемся с ней. Я думаю, что она счастлива, и Слава Богу. Я никак не волнуюсь за нее. У каждого свой путь. Бог судья каждому, - говорил в недавних интервью о Макеевой Матвейчук.

Никита Ефремов в образе завидного холостяка Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Никита Ефремов, сверкая дорогущими часами за несколько миллионов рублей, элегантно прошествовал по звёздной дорожке один, без девушки. Год назад артист расстался со своей спутницей актрисой Марией Иваковой и пока сохраняет статус завидного холостяка.

Его коллега Денис Косяков тоже порхал по дорожке в одиночестве и в…юбке.

Актер Денис Косяков эпатировал публику, надев на открытие ММКФ юбку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист объяснил, мол, надел шотландский килт из-за московской 35-градусной жары.

Неожиданным на красной дорожке было появление актрисы Янины Студилиной, жены главного экономического помощника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского-младшего.

Бывшая жена советника Зеленского Янина Студилина впервые вышла в свет после развода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако дама недавно успокоила репортёров, мол, ещё в июне рассталась с Роднянским из-за политических разногласий. Он живет в Европе, она решила остаться с их общей дочерью в России.

Зато как трогательно смотрелись на красной дорожке, целуясь и милуясь словно студенты, 86-летний режиссер Светлана Дружинина с 84-летним мужем -оператором Анатолием Мукасеем. Пара уже полвека вместе и готовит к премьере очередные «Гардемарины».

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей полвека вместе и выглядят, как влюблённые Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правда Светлана Сергеевна не стала заморачиваться с вечерней укладкой. Надела на звёздную дорожку элегантный парик.