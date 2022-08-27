В Сеть попало интимное видео гражданского мужа Анны Калашниковой в объятиях с Ольгой Бузовой

Отношения со своей гражданской женой Анной Калашниковой мужчина не завершил Фото: Личный Архив

Не так давно СМИ застукали Ольгу Бузову в объятиях гражданского мужа Анны Калашниковой банкира Ивана Семенова. Ольга сама выложила в сеть часть злополучных кадров. Однако стоило журналистам заговорить о романе, спешно начала опровергать эту информацию.

«Пока не доказано, не …. (не волнует - Ред.), что сказано», - в шутливой форме ответила хейтерам, которые окрестили ее разлучницей, «поющая ведущая». Вторит Бузовой и ее пиар-директор Антон Богославский. «Я не знаю есть ли у Оли знакомый с именем Иван», - заявил журналистам специалист по звездному продвижению.

Однако блогеры тут же предъявили видео из соцсетей друзей Ивана. На этих роликах видно, что Семенов не просто прохожий, случайно прибившийся к звезде, а достаточно близкий для Бузовой человек. На видео Ольга и Иван держатся за руки, потом банкир заказывает Ольге шампанское, держит Бузовой свет, пока они фиксирует пирушку на видео. Как оказалось, в сеть попали кадры далеко не рядовой вечеринки. Ольга пришла с Иваном на семейный праздник, на день рождения его родного брата. Судя по всему, намерения Семенова более чем серьёзные, если он представил Ольгу семье. Правда отношения со своей гражданской женой Анной Калашниковой мужчина не завершил. Для Анны эти кадры стали ударом. Как-никак почти три года совместной жизни с Иваном за плечами, общие планы на семью и детей. Кто бы мог подумать, что вот так «без объявления войны», мужчина уйдет в ночь с известной телеведущей. Но пока Калашникова не комментирует измену мужа. Хотя судя по всему, ей есть что сказать на этот скандальный выпад Семенова.

Напомним: с Ольгой Бузовой Семенов знаком несколько лет. До отношений с Калашниковой мужчина ухаживал за Ольгой, но та тогда не ответила банкиру взаимностью.

- Ваня раньше ухаживал за Олей Бузовой. Подарил ей очень дорогие серьги Графф, которыми она до сих пор гордится. Но Оля его не оценила ,- делилась в беседе с журналистом Аленой Жигаловой Анна Калашникова.