В финальной эстафете примут участие 4 команды Фото: REUTERS

Ежегодно летом на подмосковном полигоне «Алабино» проходит самый зрелищный этап Армейских международных игр — танковый биатлон. В субботу, 27 августа, зрители увидят финал мероприятия - экипажи многотонных боевых машин будут соревноваться в искусстве вождения, точности стрельбы и ориентировании на поле боя. Главный приз возьмет тот, кто сможет преодолеть дистанцию и поразить различные цели за минимальное время.

В финальной эстафете примут участие 4 команды. На протяжении всего состязания экипажи находятся в равных условиях друг с другом, а поэтому итоговый результат может зависеть от каждого отдельного маневра. Используемая техника — танки Т-72Б3, Т-72БМЭ, Type–96B и другие.

Как отметил главный судья АрМИ–2022, генерал-полковник Александр Ленцов, этот год стал юбилейным для Танкового биатлона – ему исполнилось 10 лет. И сегодня финальная эстафета танковых экипажей станет кульминацией VIII Армейских международных игр.

Вчера, в 14 день проведения АрМИ–2022, состоялись состязания в трех конкурсах («Снайперский рубеж», «Специальный рывок», «Соколиная охота»), были проведены церемонии закрытия на шести конкурсах. Площадки игр за сутки посетило около 60 тыс. человек. Всего же за время проведения АрМИ–2022 – почти 1,7 млн человек.