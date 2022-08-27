Россияне стали тратить меньше денег на смартфоны и больше на развлечения

Эксперты объясняют снижение среднего чека на покупку смартфонов и ноутбуков тем, что условия импорта электроники стали более выгодными Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне стали экономить на покупке смартфонов и ноутбуков, зато резко увеличили траты на развлечения. Как выяснили эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс», в среднем россияне тратят на покупку смартфонов 15440 рублей. Это на на 7% ниже уровня прошлого года (эксперты справили данные с 1 по 20 августа этого и прошлого года). При этом объем продаж смартфонов по сравнению с прошлым годом упал на 26%.

Меньше шиковать стали россияне и при покупке ноутбуков. Средний чек покупки ноутбуков составляет 38 850 рублей. Это на 9% ниже прошлого года. В то же время, в отличие от смартфонов уровень продаж ноутбуков вырос на 9%.

Эксперты «Чек Индекса» (их мнение приводят РИА Новости) объясняют снижение среднего чека на покупку смартфонов и ноутбуков тем, что условия импорта электроники стали более выгодными. Серый импорт, видимо, сделал свое дело. Кроме того, утверждают эксперты, линейка более доступных гаджетов расширилась. Россияне сейчас предпочитают совершать покупки на популярных маркетплейсах и в интернет-магазинах, где ассортимент продукции пополняется бюджетными вариантами. Спрос на электронную технику неравномерен, но в онлайне фиксируется стабильный рост, отмечают аналитики.

Вот на что россияне стали тратить гораздо больше денег, так это на развлечения. Эксперты банка «Русский стандарт» проанализировали покупки по картам с января по июль этого года. Выяснилось, что общая сумма трат на развлечения за этот период по сравнению с прошлым годом выросла в 1,7 раза (на 74%). Средний чек одной покупки увеличился на 1,7 тысячу рублей - до 3 755 рублей. Кстати, в понятия развлечения эксперты также включили спорт. Вот на него то россияне и стали тратиться больше всего (средний чек вырос на 6%). Эксперты объясняют это тем, что россияне стали активнее поддерживать здоровый образ жизни. В пятерку самых популярных трат в категории «развлечения» также вошли рекреационный туризм и лагеря отдыха, кино (включая подписки в онлайн-киносервисах), парки аттракционов, фестивали, театры и концерты.