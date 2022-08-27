Богатая Норвегия сказала ЕС: "НЕТ!"

C солидарностью опять не получилось Фото: REUTERS

Пару недель назад мы уже писали, что в Евросоюзе возникли варианты выхода из нынешнего газового кризиса за счет европейской солидарности. Ну как же, все же помнят и знают, что Евросоюз – это настоящая семья братских европейских народов, которые, как говорится, и в горе, и в радости… И пусть некоторые европейские страны и не входят формально в ЕС, но они тоже являются членами этой общеевропейской семьи.

Правда, тут пару лет назад была ситуация, когда братья у сестер (и наоборот) чуть ли не с кровью вырывали вакцину от коронавируса, но так ведь надо понимать - это была экстремальная ситуация, да и места укусов уже заросли, а зубы некоторым успели новые вставить, так что теперь ничто не мешает проявлять европейскую солидарность. Что и попытались реализовать снова, предложив Норвегии, богатой газом, снабжать этим очень ценным ресурсом братьев и сестер из ЕС по ценам, которые ниже нынешних рыночных. Некоторые, особо дерзкие и смелые, даже предложили Осло торговать газом в ущерб себе, потому что, дескать, Норвегия уже заработала не меньше 100 млрд. "лишних" долларов на резко подскочивших ценах. Более реально мыслящие предложили другой вариант – заключить долгосрочные контракты, которые будут ниже рыночной цены, но все же выше того уровня, когда продажа газа перестает приносить прибыль.

Вот только с солидарностью опять не получилось, а сошлось все в таком варианте, что дружба дружбой, а табачок (в данном случае – газ) врозь. Авторы и первого, и второго варианта получили по губам, даже без предложения купить по льготной цене и с большой скидкой губозакатывательную машинку.

- Правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной. 20 лет назад ЕС сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка поэтому компании заключают контракты исходя исключительно из экономических интересов, - заявил министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд. При этом он припомнил, что на протяжении этих 20 лет те самые страны, которые просят сейчас о помощи, закупали газ по очень низким спотовым ценам, извлекая для себя сверхприбыли, но при этом никто не выражал даже малейшего желания делиться заработанным с теми братьями и сестрами по ЕС, которые беднели на глазах.

Удар очень чувствительный. Норвегия поставляла в страны ЕС не менее 25% от общего объема потребляемого ими газа, а в условиях, когда поставки газа из России сократились в разы, доля и роль Норвегии на европейском энергетическом рынке лишь увеличилась. При этом, производство своей электроэнергии страна фьордов обеспечивала, в основном, за счет гидроэлектростанций. Но нынешняя невиданная, по крайней мере, за последнее столетие, засуха, когда пересохли русла полноводных рек в Англии, Италии, Франции и других странах, привела к тому, что обмелели и многие реки и в самой Норвегии. И в этих условиях, когда гидроэнергетика становится все больше под вопрос, в Норвегии объяснили, что в Европу намерены поставлять газа меньше, чем обычно, направив его на электростанции. Евросоюз Евросоюзом, а своя рубашка ближе к телу, потому что Норвегия превыше всего.

В общем, европейская солидарность дала еще одну трещину. Весьма и весьма глубокую, которая лишь усиливает начавшийся раскол.

Остается лишь перефразировать специально для данного случая Дмитрия Антаольевича, обратившись к европейцам: "Газа нет, но вы там держитесь". У вас впереди еще много фигвамов, которые вам устроят США из-за океана. И это вполне логично, поскольку фигвам, как известно, индейское национальное жилище. И останется вам скоро согреваться, выкрикивая "Слава Украине!", лишь отчасти понимая, что большинство ваших проблем вызвано именно этим лозунгом.