В США сочли глобализацию мифом

Иностранные покупатели акций и облигаций не инвестируют так далеко, как можно было бы ожидать Фото: REUTERS

Западные политики все время говорят о глобализации нашего мира. С одной стороны, в это хочется верить, ведь шкафы людей забиты одеждой, сшитой за границей, бытовая техника и автомобили тоже сделаны в других частях света. Американские инвестиции атакуют азиатские рынки, а индийцы едут в Европу для получения высшего образования. Объем международной торговли сейчас составляет около $20 триллионов, что почти в 10 раз больше, чем в 1980 году.

- Но глобализация – это миф, - считает старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям (CFR) Шеннон О'Нил. - Реальность гораздо ближе к регионализации. Когда компании, цепочки поставок и отдельные лица уезжают за границу, они не отправляются куда попало. Чаще всего они остаются довольно близко к дому.

Исследование, проведенное компанией DHL и учеными из Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета, показало, что товарооборот увеличивается между странами, находящимися на близком расстоянии друг с другом. Более половины всех мировых потоков товаров, денег, информации и человеческих ресурсов сосредоточены в трех основных региональных центрах: Азии, Европе и Северной Америке.

- Часто повторяемый термин «глобальные цепочки поставок» является неправильным, - уверен О'Нил. – К примеру, иностранные покупатели акций и облигаций не инвестируют так далеко, как можно было бы ожидать. Более половины трансграничного финансирования циркулирует исключительно внутри Евросоюза. Большинство людей никогда не покидают свои страны. А из тех, кто выезжает за границу, более половины никогда не покидают свои регионы. Проблема в том, что политики и экономисты недооценивают регионализацию. Сегодня те же европейцы производят товары вместе и продают друг другу, при этом почти две трети торговли ЕС остаются внутри союза.

Азия тоже не отстает. По данным Азиатского банка развития, доля внутренней торговли региона выросла с 45% в 1990 году до почти 60% сегодня, обогнав Северную Америку и приблизившись к Европе.

Еще одним фактором, сдерживающим глобализацию, экономисты считают изменение климата. Экстремальные погодные условия нарушают транспортную логистику, из-за чего более длинные цепочки поставок увеличивают потенциальные издержки. Поэтому компании стараются производить товары ближе к потребительским рынкам, разрушая таким образом очередной миф о глобализации.