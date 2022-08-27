Член администрации Запорожской области Владимир Рогов: "На Запорожской АЭС с нетерпением ждут делегацию МАГАТЭ"

Станция находится в рабочем режиме, работают два энергоблока – пятый и шестой. Четыре других энергоблока находятся в плановом ремонте и холодном резерве Фото: REUTERS

Ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему внушает очень серьезную тревогу всем, кто в курсе этой темы. ВСУ наносит артиллерийские удары вот уже который день. При этом, в Киеве истерически вопят, совершенно не заботясь о логике, что российские войска оккупировали ЗАЭС, разместили там свою военную технику и личный состав, и тут же заявляют, что это именно российская сторона подвергает ЗАЭС обстрелам.

Буквально на днях после очередного из таких обстрелов сработала аварийная защита, и автоматика отключила блоки атомной электростанции, что вызвало просто всплеск паники у местного населения и прилив гордости у украинского руководства. Впрочем, региональные власти Украины уже отчитались о том, что запасли для всех украинцев необходимое количество йодида калия. Правда, про армейский ОЗК ничего не сказали. Наверное, не служили и не знают, для чего служит общевойсковой защитный комплект.

О том, какая ситуация на станции и возле нее сейчас, в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

- Станция находится в рабочем режиме, работают два энергоблока – пятый и шестой. Четыре других энергоблока находятся в плановом ремонте и холодном резерве, это обычная практика для атомной станции. Всегда обычно так и есть, в зависимости от объемов и потребностей работало до четырех, максимум пяти энергоблоков. В данный момент работают всего два. Энергия с атомной станции уходит и на левый, и на правый берег Днепра, как было и раньше.

- А как тогда расценивать заявления Киева?

- Вся истерика и все нагнетание вокруг атомной станции со стороны режима Зеленского – это попытка информационной спекуляции, постоянных вбросов и обвинений нас в том, что мы сами себя обстреляли.

- Обстрелы продолжаются?

- К сожалению, да. Сегодня зафиксировано девять артиллерийских ударов, помимо вчерашних четырех попаданий около первого спецкорпуса, десяток около сухого хранилища отходов ядерного топлива (СХОЯД). Сегодня был обстрел береговой линии Энергодара как раз в той части, где полторы недели назад был уничтожен яхт-клуб. У нас же там большое водохранилище, этот вид спорта пользовался и пользуется большой популярностью. Сегодня девять артиллерийских ударов по окраине Энергодара, вблизи атомной станции. Причем начали бить с половины десятого утра из 155-миллиметровых американских гаубиц М777. За сегодняшнюю ночь было двадцать артиллерийских ударов по Энергодару. Причем пять снарядов легли аккуратно около атомной станции. Слава богу, никаких разрушений нет, пострадавших тоже, слава богу, нет. Экстренные службы находятся в усиленном режиме и готовности помочь, если, не дай бог, такая помощь понадобится. Но это просто классический ядерный терроризм со стороны режима Зеленского. Они продолжают кошмарить местное население, нагнетать обстановку и рассказывать, что всем надо эвакуироваться, сейчас будет выброс, и так далее. Идет планомерная работа со стороны Киева по срыву визита делегации МАГАТЭ.

- Каким образом?

- Теми же рассказами, что туда ехать нельзя, потому что опасно, ситуация неконтролируемая. Лично я смотрю на предстоящий приезд рабочей группы МАГАТЭ со сдержанным оптимизмом, потому что господин Рафаэль Гросси, директор МАГАТЭ, сразу отверг саму идею по поводу того, чтобы через МАГАТЭ попытаться продавить так называемую "демилитаризацию". Которая в переводе на обычный язык означает снятие с атомной станции охраны. Но нигде в мире нет ни одной атомной станции, да и любой электростанции, любого более-менее серьезного объекта, которые работали бы без охраны.

- Она ведь и до занятия ее территории нашими войсками была под охраной?

- Да, ее охраняла Нацгвардия Украины, но подавляющее большинство представителей этой части перешли на нашу сторону, оставшись верны присяге и народу, живущему в Энергодаре. И сейчас большинство этих ребят уже получили российское гражданство или находятся в процессе его получения. Планируют или уже начали непосредственно служить в российских подразделениях. Знаете, когда у людей есть выбор, этот выбор у здравомыслящих людей всегда происходит в сторону России. И это не только про эти подразделения украинской Нацгвардии.

У нас несколько тысяч, если не десятков тысяч людей подписали открытое письмо жителей Запорожской области к руководству МАГАТЭ в связи с регулярными обстрелами боевиками Зеленского Запорожской АЭС. Там четко описывается ситуация, что происходит, кто стреляет, с какой стороны, просьба помочь разобраться и увидеть своими глазами, что происходит. Люди приглашают господина Гросси и руководителей стран – членов МАГАТЭ непосредственно к диалогу, объясняют, что защита необходима не только нам, местным жителям, но, прежде всего, и большой Европе как таковой. Если, не дай бог, произойдет непоправимое на атомной станции, то плохо будет от Берлина до Стамбула, как минимум, а возможно – и большим площадям Европы.

Но украинская сторона очень не хочет это визита группы МАГАТЭ, и здесь возможны любые провокации.