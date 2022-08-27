США атаковали олени-зомби

Причиной беспокойства американцев стал олень, который просто стоял на обочине дороги игнорировал и проходящие машины и приближавшихся к нему людей. Фото: Shutterstock

Полиция в американском штате Огайо получила необычный вызов – причиной беспокойства граждан стал олень, который просто стоял на обочине дороги и, казалось, совершенно игнорировал и проходящие машины и приближавшихся к нему людей. Выросшие на ужастиках американцы тут же заявили, что травоядное ведет себя как зомби.

И действительно, когда прибывшие на место полицейские подошли к животному, оно даже не тронулось с места.

Позже выяснилось, что подобные случаи наблюдаются не только в Огайо, но и в граничащих с ним штатах Пенсильвания и Индиана.

Как всегда в случае с зомби, причина имеет сугубо материалистическое объяснение – олени, которые не обращают внимания не только на человека, но и на другие внешние раздражители, серьезно больны. И их болезнь действительно связана с кровососами. Вот только не с вампирами, а с обычными мошками, которые переносят вирус эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ) оленей – вирусного, трансмиссивного заболевания.

У зараженных животных пропадает аппетит, появляются признаки лихорадки, снижается реакция на раздражители, в том числе и страх перед людьми. Отмечаются отеки, проблемы с копытами и высокая смертность.

ЭГБ у оленей чаще всего встречается на юго-востоке США, и в этих местностях у животных выработался иммунитет. А вот для Огайо и граничащих с ним штатов – это заболевание действительно в диковинку.