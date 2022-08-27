Беженцы из народных республик Донбасса и Украины получат в России статус и деньги

Сразу два указа подписал президент России Владимир Путин 27 августа. Фото: REUTERS

Сразу два указа подписал президент России Владимир Путин в эту субботу, которые непосредственно касаются временно пребывающим на территории России беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. И оба должны облегчить им не только социализацию в новых для них условиях, но и саму жизнь в нашей стране. Если учесть, что таковых в нашей стране сейчас почти 2 миллиона человек, то масштабность и расходов государства, и придания им определенного и четкого статуса не могут не впечатлять.

Итак, согласно первому указу все вышеперечисленные граждане имеют право на бессрочное пребывание в Российской Федерации, при условии, что они пройдут обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Кроме того, им разрешена трудовая деятельность без каких-либо разрешений или покупки патентов, точно так же. как и российским гражданам. Выдворение их за пределы России за административные правонарушения не допускаются, а пребывать в России, как уже было сказано, они могут без каких-либо ограничений.

Второй указа президента России касается социальных выплат. В нем Путин на срок до 31 декабря нынешнего года поручил соответствующим ведомствам обеспечить соответствующим категориям упомянутых граждан следующие выплаты:

- Ежемесячную пенсию - 10 тысяч рублей.

- Ежемесячную выплату инвалидам - 10 тысяч рублей.

- Ежемесячную выплату ветеранам Великой Отечественной войны - 5 тысяч рублей.

- Единовременную выплату беременным женщинам 10 тысяч рублей, а при рождении ребенка – выплату еще 20 тысяч рублей.

- Ежемесячную выплату на каждого ребенка до 18 лет 4 тысячи рублей (в случае, если такой ребенок находится под опекой или попечительством, то размер выплаты увеличивается до 15 тысяч рублей на каждого ребенка), а единственному родителю – 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Если указ о выплатах действует до 31 декабря нынешнего года (а потом, по всей видимости, его действие будет продлено), то указ о праве на пребывание и работу без патента имеет бессрочный характер и утратит силу только после его отмены.

Никто не скажет, какие постановления правительства Украины или указы президента Украины по поводу помощи внутренним беженцам или, как их именуют, "внутренне перемещенным лицам" подписал Зеленский, принял Шмыгаль или какой-нибудь ответственный министр? Какая помощь была оказана гражданам Украины в собственной стране? Ну, кроме решения о добровольно-принудительной, то есть обязательной эвакуации граждан Незалежной в некоторых регионах, всех, зато непонятно куда.

И стоит ли после этого удивляться, что подавляющее большинство этих временно находящихся в России граждан ЛДНР и Украины сейчас заняты оформлением российского гражданства?