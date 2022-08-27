Пугачева высказалась о своих детях Лизе и Гарри

Алла Пугачева сказала, что уже давно вернулась в Россию Фото: социальные сети

Алла Борисовна пожаловала в Москву. Примадонна заверила, что давно вернулась в Россию. С ней прибыли в столицу и двойняшки Лиза и Гарри. Отец детей Максим Галкин гастролирует по Европе.

Алла Пугачева вернулась в Россию, чтобы "навести порядок". "В своей голове и вашей", - цитируют Примадонну Известия.ru.

Она сообщила, что ее дела хорошо. На вопрос о детках Лизе и Гарри, пойдут ли они в школу, знаменитость сообщила: "У них ножки есть здоровые". А также заверила, что наследники готовы к учебе.

Певица находится в прекрасном расположении духа. Пугачева тактично общалась со светскими хроникерами.

"Алла Борисовна приехала уже давно", - рассказала помощница звезды Елена Чупракова. Она отметила, что артистка не планирует выступать с концертами.

До недавнего времени Пугачева и Галкин проживали в Юрмале в элитном особняке. А перед этим гостили на вилле брата шоумена в Израиле. Стоимость хором составляет не меньше шести миллионов долларов.

Алла Борисовна ранее заявляла, что вернется в Россию к сентябрю. Она пояснила, что 1 сентября дети Лиза и Гарри должны идти в школу.