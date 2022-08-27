Наталья Сенчукова отреагировала на возвращение Аллы Пугачевой в Россию: "Ну и хрен с ней!"

Алла Пугачева вернулась в Россию. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Сенчукова по-прежнему в деле: на концерте МУЗОН FEST от телеканала МУЗ-ТВ в торговом центре "Европейский" ее хитам подпевали даже громче, чем трекам новомодных блогеров. Да и в остальном подтянутая и стройная певица могла бы дать фору молодым: в коротеньком платье и на шпильках в тридцатиградусную жару она выглядела так, словно только что выпорхнула из салона красоты.

- Наталья, вы похудели, - отметил сайт kp.ru после выступления артистки.

- На самом деле, это мой рабочий вес. Даже пара килограммов плюс для меня уже много, - поскромничала лучезарная артистка.

Наталья Сенчукова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вашему мужу (Виктор Рыбин из группы "Дюна". - Ред.) на днях исполнилось 60. Как юбилей отгуляли?

- Вчера у нас был большой праздник. Прессу не звали - не все гости хотят себя афишировать. Но кто-то просочился к нам, вручил цветы. Витя сказал: "Иди сама встречай". А так все прошло отлично: пели, танцевали, играли, конкурсы устраивали.

- Что подарили любимому супругу?

- Да ничего. Себя!

- А он тоже так делает?

- Нет, он как мужчина всегда готовит подарки. А ему чего дарить, и так все есть.

- Этим летом вы женили сына...

- Да, месяц назад была свадьба. Такая классная! Жених с невестой не сидели ни секунды. Бесились, бегали, все было очень весело.

Вечеринка МУЗОН FEST от телеканала МУЗ-ТВ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- За свадьбу-то расплатились? Не пришлось кредиты брать?

- Мы оплатили свадьбу сыну - это был наш с Витей подарок. Знаете, если делать с умом, это не так уж дорого. Можно недорого найти замечательных ведущих. А торт нам и вовсе подарил Сережа Жуков из "Руки Вверх" - у него с женой своя кондитерская.

- В миллион рублей уложились?

- Чуть-чуть поменьше даже.

- А дети съехали от вас?

- Они у нас не жили уже давно, только в гости приезжали. А теперь мы живем через забор.

- Внуками пока не грозятся?

- Пока нет, и мы тоже не просим. Они молодые, пусть пока погуляют!

Наталья Сенчукова на МУЗОН FEST от телеканала МУЗ-ТВ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как думаете, какая вы свекровь?

- Вчера подошла ко мне Дашенька и сказала: "Ты самая замечательная свекровь!". Это лучший комплимент. Я к ним не лезу. Мой главный принцип: если любишь сына, полюби и его любимую девушку. Вот и весь секрет.

- Вы уже слышали главную новость дня? Алла Борисовна вернулась в Россию...

И тут Наталья Сенчукова неожиданно сменила тон:

- Ну и хрен с ней! - выпалила певица и поспешила свернуть разговор: "Это моё личное мнение".