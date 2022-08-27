Умер известный военный журналист Дмитрий Литовкин

Военный журналист Дмитрий Литовкин Фото: Кадр видео

Дмитрия, сына "демиурга" советской и российской военной журналистики, полковника в отставке Виктора Литовкина, я знал давно. Отец и сын на нашей "милитаристской тусовке" были крепким династийным звеном. В шутку я называл их "семейным подрядом". С Литовкиным-младшим часто бывал в совместных командировках, не раз приходилось на стрельбищах и полигонах палить из новых автоматов и пулеметов, водить танки, "пытать" своими вопросами командиров и конструкторов. А еще мне запомнилось вот это. Однажды мы с Димой решили во время учений слетать на вертолете вместе с десантниками. Пулеметчик должен был вести огонь по наземной цели. Бортовая дверь была, разумеется, открыта, дул бешеный ледяной ветер и с меня сорвало шапку. Дима тут же предложил мне свою лыжную шапочку, а сам до конца полета так и сидел возле пулеметчика с высоко поднятым воротником.

- Порядочный сынок! - орал мне в ухо технарь, - уважает старших!

Меня всегда поражал его не по возрасту широкий военный кругозор и глубокий профессионализм его вопросов, которые иногда "вводили в ступор" даже самых матерых армейских и флотских спецов. Меня (разумеется, как и отца Дмитрия) радовало, что на смену ветеранам военной журналистики, учеников легендарной "Львовской бурсы", идет такая даровитая поросль. Он был почти на 30 лет моложе многих из нас, его профессиональный стаж был раза в два с лишним меньше нашего, но его удивительный феномен почти энциклопедических познаний не мог не вызывать уважения. Порой приходилось наступать на собственную гордость и консультироваться с ним по вопросам, в которых он разбирался с профессорской легкостью: ракетное оружие всевозможных классов, системы противовоздушной и противоракетной обороны, противотанковые ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и другое.

У него была богатая профессиональная биография, на каждом новом месте службы и работы он обогащался новыми знаниями, а заодно обогащал своими материалами те издания, в которых трудился.

В его послужном списке - должности корреспондента флотской газеты «На страже Заполярья», центрального органа Минобороны РФ «Красная Звезда», журнала «Ядерный контроль ПИР-Центра», «Известий». Дима активно сотрудничал с ТАСС и телеканалами «Звезда» и «Царьград», комментировал парады военной техники на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Он справедливо заслужил и свою крайнюю высокую должность главного редактора "Независимого военного обозрения". Как и ряд правительственных наград и благодарностей президента России.

Есть в России песня вот с такими словами: "Не дай вам Бог пережить своих детей".

Вспомнив о них, я первым делом подумал, конечно, о полковнике в отставке и моем давнем сослуживце Викторе Николаевиче Литовкине. Прими соболезнования и держись, брат. Ты вырастил достойного сына, вместе с которым вы оставили глубокую борозду на ниве военной журналистики. Вот так оно случилось, что теперь тебе одному придется продолжать общее с Димой дело. Но я знаю, ты выдюжишь.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Литовкина.