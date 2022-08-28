Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 августа 2022 года: Путин подписал два указа по беженцам из ЛДНР и Украины, а в Киеве начинают тотальную мобилизацию

Пять недель назад президент Украины Владимир Зеленский обозначил предельный срок окончания конфликта с Россией: "Максимум, шесть недель". Фото: REUTERS

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ ОЗВУЧИЛ УСЛОВИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С УКРАИНОЙ

Лидер ЛДПР и одновременно Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на доносящиеся из Киева возгласы, при каких условиях Украина согласится на переговоры с Россией.

- Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации, - заявил Слуцкий в своем Телеграм-канале, не уточнив, правда, идет ли речь об одном из этих условий или же необходимо сочетание всех им названных в комплексе. Скорее всего, речь идет именно о сочетании всех условий.

Напомним, ранее Слуцкий, который являлся членом переговорной делегации Москвы на консультациях с украинской стороной, говорил, что Москва готова обсуждать возобновление переговоров, если у Киева возникнет такое предложение. Ветер в Москве явно поменялся, и эта роза ветров уже не в интересах Зеленского. Надеемся, что он поменялся надолго.

ДО ОГЛАШЕНИЯ ПОБЕДЫ У ЗЕЛЕНСКОГО ОСТАЛАСЬ ОДНА НЕДЕЛЯ

Пять недель назад президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский обозначил предельный срок окончания конфликта с Россией: "Максимум, шесть недель". Причем, как следует из слов Зеленского, конфликт должен был закончиться явной и безоговорочной победой Киева.

Пять недель уже прошли, осталась только одна. Теперь Зеленского с обещаниями побед сменил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он вывел "формулу победы", которая включает в себя 4 составляющих: "Военное поражение России, возврат территорий Украины, трибунал над преступниками, начало трансформации России". Правда, Миша умный, Миша не стал так подставляться, как Зеленский или Арестович, и, обозначив пункты победного пути, ничего не сказал о сроках их достижения, просто написав: "Эта война должна закончиться одним путем".

А часики тикают, да Володимир?

В КИЕВЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧНЕТСЯ ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Мужчинам призывного возраста, проживающим в Киеве, начиная с воскресенья следует быть особенно осторожными на улице и в тех местах, где их неожиданно может накрыть патруль с повесткой из военкомата. В Киеве обещают начало тотальной мобилизации, причем, некоторые говорят, что все может начаться уже в это воскресенье.

А все дело в том, что на фронте в пух и прах раздолбали 241-ю бригаду территориальной обороны, так называемую "Киевскую"). Эта бригада участвовала в боях и под Харьковом, и под Бахмутом, понесла колоссальные потери (до 60% от личного состава были убиты или ранены), и теперь ее выводят в столицу Украины на переформирование. Восполнить нехватку личного состава планируют как раз за счет местных жителей, поскольку это самый простой и быстрый путь.

СВЯЗАЛСЯ С УКРАИНКОЙ - НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ, ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ

Британец Энтони Гарнетт, бросивший свою жену с двумя детьми ради беженки с Украины Софии Каркадым, объявил, что намерен вместе с ней выехать на Украину, став волонтером. Тони лишился работы, своих накоплений, а теперь намерен раздавать деньги. Которых у него тоже нет, но он уже объявил сбор средств и намерен выехать в Незалежную, собрав не менее 10 тысяч фунтов.

Это, кстати, не первая попытка. Уроженка Западной Украины София Каркадым, которая и на Родине не за просто так пользовалась славой мошенницы и кидалы, уже после того, как увела британца из семьи, объявляла, что начала слепнуть, и ей требовались деньги на лечение. Правда, не собрав необходимой суммы, она вылечилась сразу и забесплатно. А теперь у этой парочки новая фишка – собрать деньги для бедных и несчастных украинцев, чтобы по приезду в Незалежную якобы тут же раздать их страждущим.

Что-то подсказывает, что, как только достаточная сумма будет набрана, София резко разлюбит своего британского избранника и растворится в английском тумане. А Энтони останется сидеть без денег, без работы и без семьи. И ему очень повезет, если к тому времени он не успеет пересечь украинскую границу. А то ведь, чтобы заработать на обратный билет в Лондон, придется ему наемником становиться. И так и останется на Украине навечно.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ДВА УКАЗА О БЕЖЕНЦАХ ИЗ УКРАИНЫ И ЛДНР В РОССИИ

Президент России Владимир Путин подписал два указа, которые помогут социализироваться и жить беженцам из ЛДНР и Украины, временно переехавшим в Россию. Первым указом он разрешил им бессрочно оставаться на территории нашей страны после дактилоскопирования, фотографирования и прохождения медкомиссии. А вторым - установил постоянные и единовременные выплаты социальных пособий. Согласно указу, гражданам ЛДНР и Украины, временно проживающим на территории нашей страны, в зависимости от возраста и социальной группы полагаются:

- Ежемесячная пенсия - 10 тыс. рублей.

- Ежемесячная выплата инвалидам 10 - тыс. рублей.

- Выплата ветеранам Великой Отечественной войны - 5 тыс. рублей.

- Беременным женщинам единовременно - 10 тыс. рублей, при рождении ребенка - 20 тыс. рублей.

- Ежемесячная выплата на каждого ребенка до 18 лет - 4 тыс. рублей, для детей под опекой – 15 тыс. рублей.

При выполнении условий по медкомиссии, фотографированию и дактилоскопированию они могут работать на территории РФ без специального разрешения или патента.

Кроме того, Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах ДНР, ЛНР, и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей с 1 сентября.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ РАЗРЕШИЛО ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ МОРЯКАМ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Телеграм-канале, что украинские моряки смогут выехать из страны для работы за рубежом.

- Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию с территориальным центром комплектования, - говорится в Телеграм-канале украинского премьера. - Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающим работу на судах.

Выезд будет разрешен также студентам и курсантам, которые проходят практику на кораблях за границей, а также тем морякам, которые работают на судах, задействованных в "зерновой сделке". Правда, за разрешением всем им надо будет обращаться в военкоматы. А это значит, что рыночная капитализация места военкома на Украине значительно повысилась.

В ОДЕССЕ "СЕПАРАТИСТА" ПРИГОВОРИЛИ К ЧТЕНИЮ УКРАИНСКОЙ ВЕРСИИ ИСТОРИИ

Необычным судебным решением завершился суд над жителем Одессы, которого признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в призывах к насильственному свержению государственной власти. Судья Виктор Попревич, который вел процесс, не стал приговаривать подсудимого к реальному заключению (а бедняге светило 5 лет лишения свободы), а заменил тюремное заключение трехлетним испытательным сроком. Правда, добавил, наверное, в виде дополнительного наказания, еще и обязанность прочитать весь курс истории Украины, как ее сейчас преподносят местным громадянам – от "Врат Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергея Плохия и до "Орды" Романа Иванычука.

Хорошо хоть не стал накладывать обязательство прочитать изыскания профессора Бебика про древних укров, выкопавших Черное море, или про украинскую родословную Христа, Будды и Чингиз-хана. А то бы подсудимый сам попросился в тюрьму.

ООН – СОВСЕМ КАК ОБСЕ В ДОНБАССЕ

Оказалось, что Комитет по правам человека ООН 26 августа предписал остановить снос Монумента Освободителям Латвии в Риге вплоть до вынесения решения по существу. Об этом сообщило адвокатское бюро в Риге, которое смогло получить этот документ.

- В соответствии с правилом 94 к государству-участнику обращена просьба воздержаться от демонтажа памятников, являющихся предметом настоящего разбирательства, и обеспечить сохранность тех частей монумента, которые уже были демонтированы, на время рассмотрения обращения в Комитете, - говорится в документе на бланке ООН.

Правда, ООН в данном случае очень напоминает миссию ОБСЕ на Донбассе, за которой за годы работы в регионе накрепко закрепилось клеймо "Общество слепых", настолько они ничего не видели и не слышали, что демонстрировали абсолютную беспомощность и несостоятельность. Так и в этом случае, Комитет ООН вынес решение, когда монумент был уже разрушен.

Теперь, кстати, стало совершенно ясно, что в Риге уже заранее знали о том решении, которое готовилось Комитетом, как знали и о формулировке "обеспечить сохранность тех частей монумента, которые уже были демонтированы", потому что иначе трудно объяснить причины, по которым монумент безжалостно дробился в процессе даже не демонтажа, а варварского сноса на мелкие кусочки.

Да уж, если такие мелкие лимитрофы игнорируют ООН…

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Сотрудники ЗАГС в Мариуполе провели первую после освобождения города регистрацию брака.

- Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что по состоянию на 27 августа с подконтрольных Киеву территорий Донецкой области Киеву удалось вывезти под флагом эвакуации 13 тысяч человек из запланированных 220 тысяч.

- В Шотландии широко развернулось движение "Не плати по счетам", участники которого сжигают счета за электричество перед местными органами власти. С 1 октября счета только по этим платежам составят более 3500 фунтов в год для среднестатистической семьи, а по подсчетам экспертов, с апреля эти платежи вырастут еще вдвое. "Слава Украине" – это вам не халява, господа.