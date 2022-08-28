Военная спецоперация на Украине 28 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2022 года.

Военнослужащие из Национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую АЭС, получают российское гражданство и переходят на службу в российские подразделения. Таким образом, подавляющее большинство украинских нацгвардейцев, задействованных на охране Запорожской АЭС, остались верны присяге и народу, живущему в Энергодаре.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Донецкой и Луганской Народный республик, а также граждане Украины могут находиться и работать на территории России неограниченно долгое время. Также Путин подписал указ о выплатах беженцам из ЛДНР и Украины пенсий и денежных пособий.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что свыше 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении.

Школы Донбасса, Запорожья и Херсонщины с 1 сентября 2022 года будут обеспечены вооруженной охраной. Для решения этой задачи уже выделено специальное финансирование.