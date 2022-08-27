Герои спецоперации «Z»: старший сержант Романов лишил противника инициативы

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - писал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А атаку своих солдат описывал так: «В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает».

ВЫНЕС РАНЕНЫХ БОЙЦОВ С ПОЛЯ БОЯ

Старший лейтенант Григорий ПОЛОЗКОВ

Старший лейтенант Григорий ПОЛОЗКОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир инженерно-саперного подразделения старший лейтенант Григорий Полозков с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по ведению инженерной разведки, оборудованию переправ, наведению наплавных мостов через водные преграды. В ходе ведения наступательных действий российских подразделений старший лейтенант Григорий Полозков, действуя в составе тактической группы, проводил инженерную разведку местности.

Продвигаясь через лесной массив, подразделение старшего лейтенанта Полозкова обнаружило диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Завязался бой, в котором терпя поражение, боевики предприняли попытку отступления. При этом националисты подвергли позиции наших подразделений минометному обстрелу, прикрывая свой отход вглубь обороны. В результате очередного вражеского минометного залпа два подчиненных Георгия Полозкова получили осколочные повреждения. Действуя грамотно и решительно, не теряя самообладания, Григорий Полозков оказал первую медицинскую помощь двоим раненным товарищам. Находясь под огнем противника, перенес их в безопасное место, и передал медикам для дальнейшей эвакуации в полевой госпиталь. Вернувшись на поле боя, старший лейтенант Полозков дал команду на преследование отступающих украинских диверсантов. Настигнув противника, подразделение старшего лейтенанта Григория Полозкова уничтожило 12 боевиков. Благодаря профессиональным действиям старшего лейтенанта Полозкова была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы националистов в заданном районе, а также сохранены жизни российских военнослужащих».

ОТБИЛ ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ АТАКИ

Капитан Андрей ЦУРЕНКО

Капитан Андрей ЦУРЕНКО Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир зенитной ракетной батареи капитан Андрей Цуренко в составе своего подразделения выполнял боевые задачи по прикрытию группировки Вооруженных Сил Российской Федерации от ударов средств воздушного нападения противника. Украинские националисты, стремясь лишить российскую группировку прикрытия от ударов с воздуха и уничтожить критически важные объекты военной инфраструктуры, предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ силами диверсионно-разведывательной группы. Капитан Андрей Цуренко, находясь под огнем противника, действуя хладнокровно и решительно, принял решение о выводе своей батареи из-под удара врага, с перебазированием на запасные позиции.

Совершив маневр, перебазировавшись и развернув силы на позиции, подразделение Андрея Цуренко продолжило выполнение боевой задачи. В зону ответственности капитана Цуренко вторглись три воздушных объекта украинских националистов. В результате грамотных действий метким огнем расчетов батареи под руководством капитана Цуренко был уничтожен самолет националистов, а также два ударных беспилотных летательных аппарата противника, что лишило наступающие силы националистов поддержки с воздуха и заставило их отступить. Благодаря профессиональному и грамотному руководству капитана Цуренко, слаженным действиям его подчинённых, все воздушные объекты противника, находящиеся в зоне ответственности зенитной ракетной батареи, были ликвидированы. При этом удалось избежать потерь среди личного состава, обеспечить сохранность вооружения и военной техники».

ЛИШИЛ ПРОТИВНИКА ИНИЦИАТИВЫ

Старший сержант Иван РОМАНОВ

Старший сержант Иван РОМАНОВ Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Иван Романов, действуя в составе экипажа танка, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений тактической группы в районе стратегически важного населённого пункта. Украинские националисты, пытаясь замедлить стремительное продвижение российского тактического десанта, прилагали все усилия, подвергая российские подразделения огневому воздействию. Экипаж танка под командованием старшего сержанта Романова попал под интенсивный обстрел националистов. Старший сержант Иван Романов быстро сориентировался в условиях интенсивного боя и открыл огонь по объектам противника. Действуя решительно и уверенно, экипаж танка Ивана Романова метким огнем уничтожил более 10 националистов, в том числе позицию корректировщиков артиллерийского огня противника. Лишившись корректировки, боевики прекратили артиллерийский обстрел и, лишившись инициативы, отступили. Действия Ивана Романова обеспечили безопасный проход колонны тактической группы десантно-штурмового подразделения и своевременный её выход в назначенный район для выполнения поставленных боевых задач. На следующий день, совершая марш при проведении рекогносцировки нового района с целью изучения местности и выявления мест расположения националистов, старший сержант Иван Романов обнаружил несколько подготовленных огневых позиций минометного взвода противника. Доложив об обнаруженных целях командованию, Иван Романов принял решение атаковать их. Умело маневрируя, маскируясь и укрывая корпус танка, старший сержант Романов огнем из крупнокалиберного пулемёта НСВТ уничтожил две огневые точки боевиков».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пока российские военнослужащие в Сирийской Арабской Республике продолжают работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, на захваченных американскими солдатами территориях продолжают активничать террористы.

«Боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих в районе ЭТ-ТАНФ на территории, находящейся под контролем возглавляемой США «международной коалиции», совершено нападение на пост сводного отряда 134 танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы ТЕЛЛЬ-ЭТ-ТУВАЙЕД», - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Егоров.

Генерал-майор отметил, что в результате подрыва ударного беспилотного летательного аппарата кустарного производства, запущенного боевиками, один военнослужащий ВС САР погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

«Очередной инцидент, повлекший гибель и ранения среди военнослужащих сирийских правительственных сил, наглядно демонстрирует неспособность возглавляемой США так называемой «антитеррористической коалиции» обеспечить контроль над районом ЭТ-ТАНФ и пресечение террористических актов», - подчеркнул Егоров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 3 обстрела со стороны позиций террористической группировки «ДЖАБХАТ АН-НУСРА». В провинции ИДЛИБ - 2 обстрела, в провинции ЛАТАКИЯ - 1 обстрел.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 188 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,8 тыс. тонн. Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 г.