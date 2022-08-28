Дмитрий Маликов честно объяснил, почему забрал сына и уехал от жены

Дмитрий Маликов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Маликов месяц назад взбудоражил общественность фотографией с маленьким сыном Марком, которого родила суррогатная мама. Тогда поклонники в один голос стали твердить о том, что певец забрал ребенка и ушел от жены Елены Изаксон. Похоже, артисту порядком надоели домыслы, потому он честно объяснил происходящее в его семье.

Дмитрий Маликов решил внести ясность в скандальную ситуацию. Исполнитель хита "Звезда моя далекая" честно рассказал, как сейчас складываются его отношения с женой Еленой Изаксон, с которой живет 22 года.

По словам вокалиста, недавно его семья переехала в новый особняк стоимостью почти миллиард рублей. "Просто мы в одном доме жили 30 лет. Решили сменить обстановку. Это было желанием жены, я согласился. Я вообще придерживаюсь позиции делать все так, как она хочет", - делился вокалист.

Что же касается той самой фотографии, которая свела публику с ума, то Маликов пояснил следующее. Он отдыхал с семьей на курорте. Однако отправился на прогулку без жены, поскольку Елену на яхте укачивает. А вот любознательный Марк очень любит морские путешествия.

Маликов отправился на морскую прогулку с сыном, но без жены, поскольку Елену на яхте укачивает Фото: СОЦСЕТИ

Все сообщения о проблемах в семье певец считает бредом. "Это полная ересь, мы с Марком на лодочке катались, сфотографировались вдвоем", - развел руками артист в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Маликов также добавил, что фотографию, на которой он позирует с наследником, сделала няня Марка. Певец дал понять, что по-прежнему ставит семейные ценности на первое место. Ведь певец всегда имел репутацию примерного семьянина, на которого можно положиться.