«Жалко девчонку, она натерпелась»: Прилучный признался, что никогда не испытывал серьезных чувств к Мирославе Карпович

Павел впервые рассказал об отношениях с Мирославой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Павел Прилучный впервые прокомментировал свои отношения с коллегой по театру Мирославой Карпович. Актер признался, что звезда «Папиных дочек» помогла ему справиться с депрессией после развода. При этом Павел подчеркнул, что никогда не испытывал к Мирославе серьезных чувств.

Прилучный развелся со своей женой Агатой Муцениеце в июне 2020 года. Практически сразу Павла заподозрили в отношениях с Карпович. Поклонники решили, что именно Мирослава увела Прилучного у жены и стала причиной распада семьи. Ни Павел, ни Мирослава эти слухи не комментировали. При этом артисты почти все время проводили вместе, чем давали еще больше поводов для пересудов. Сначала пара отправилась на отдых в Крым вместе с детьми Павла Тимофеем и Мией. Затем Прилучный устроил романтичный сюрприз в честь дня рождения Карпович. Павел отправился вместе с ней в полет на вертолете, при этом на земле под ними было выложено гигантское сердце из роз. Ну чем не признание в любви? Тем не менее, сегодня Прилучный говорит, что никогда не относился к Мирославе, как к любимой женщине.

- Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира - замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали, - рассказал Прилучный в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Актер признался, что Карпович вытянула его из депрессии после развода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Павел признался, что после развода с Агатой чувствовал себя просто ужасно. И именно Мирослава помогла ему преодолеть это состояние.

- Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава Карпович - я бы не вытянул, - заявил артист.

Поклонники Прилучного были уверены, что актер вот-вот сделает Мирославе предложение. Но Павел женился совсем на другой женщине. 25 августа он сыграл пышную свадьбу с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Актер не скрывает, что положил глаз на миниатюрную брюнетку еще в браке с Агатой Муцениеце.