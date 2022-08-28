Пока Британия «спасает» Украину, будущий король торгует туалетной водой

Принцу Чарльзу имение Хайгроув досталось в начале 1980-х годов

Наследник британского престола принц Чарльз выпустил туалетную воду с запахом садов. Реализацией идеи будущего монарха занялся парфюмерный бренд Penhaligon.

На свет появился аромат под названием Highgrove Bouquet. Нетрудно понять, то на создание парфюма герцога Уэльского натолкнули цветущие сады в его загородной резиденции Хайгроув, расположенной на юго-западе Англии в графстве Глостершир.

– Это время, когда воздух наполняется запахом цветущей серебристой липы, а сады Хайгроув полны ее ветвей с их цветущими, воодушевляющими цветочными нотами. Чистый, уверенный всплеск теплой энергии открывает танец яркими нотами лаванды и герани, – говорится в описании аромата.

Также покупателям бутылочки аж за 150 фунтов стерлингов (почти 10,5 тысячи рублей) обещают «смесь элегантности и изысканности», а также «солнечную бурю богатого наслаждения». Кроме того, 10% с каждой продажи будут уходить в благотворительный фонд принца, основанный в 1986 году.

Липа, мимоза, тубероза, кедр, лаванда… Всех ароматов, входящих в состав парфюма и не перечислишь – так их много.

Принц Чарльз выпустил туалетную воду с запахом садов

Принцу Чарльзу имение Хайгроув досталось в начале 1980-х годов и, по свидетельству очевидцев, сада вокруг трехэтажного особняка тогда почти не было. Сады и окруженный стеной огород в резиденции – заслуга принца, который более 40 лет создавал их, чтобы находиться в гармонии с природой.

Кстати, с апреля по октябрь сады посещает около 40 тысяч человек, а средства от продажи билетов, примерно 650 тысяч фунтов (около 45 миллионов рублей), как утверждается, уходят на благотворительность.

– Одна из моих самых больших радостей - видеть удовольствие, которое сад может доставить многим посетителям, и что каждый, кажется, находит в нем что-то особенное для себя, – сказал когда-то наследник британского престола, сохранивший любовь к земле с детства до почтенного 73-летнего возраста.