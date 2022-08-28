В Японии туристы заказали пиццу на вершину горы Фудзияма

Неизвестно – получил ли курьер чаевые

Один из символов Японии – это гора Фудзияма (или просто Фудзи). Японцы считают ее горой бессмертных и говорят, что любой, кто ее покорит, приобретет вечную жизнь.

Высота Фудзияма – 3776 м, она расположена на острове Хонсю, в 90 км от Токио.

На нее любят подниматься как жители Страны Восходящего Солнца, так и многочисленные туристы. Ежегодно на гору взбираются более 200 тыс. человек.

Для удобства подъем разбили на 10 уровней (гомэ), и от пятого (гогомэ) к самой высокой точке ведут 4 маршрута. До гогомэ можно доехать на автобусе, а вот дальше – только пешком, подъем может занять от трех до восьми часов.

Неизвестно, сколько провел в пути доставщик пиццы, которого с заплечной термосумкой встретили туристы, но на самой вершине Фудзиямы они увидели, что тот вручает сделанный кем-то заказ.

Не поверив своим глазам, зеваки заглянули на сайт пиццерии, логотип которой был изображен на сумке доставщика, и на одной из размещенных там фотографий опознали курьера – он действительно работает в этом заведении.

Позже выяснилось, что заказ поступил рано – в полвосьмого утра, а в полдень пицца была доставлена. Стоимость заказа составила 3776 иен (около 1700 рублей), а вот за доставку пришлось заплатить 40000 иен (17500 рублей). Неизвестно – получил ли курьер чаевые.