Борьба с расизмом по-африкански: В Нигерии запретили снимать в рекламе светлокожих моделей

Запрет на съемки иностранных моделей в рекламе стал следующим шагом в борьбе за «поиск местных талантов» Фото: EAST NEWS

Власти Нигерии приняли решение о полном запрете съемок иностранных моделей – с октября пропуском в мир рекламы станет гражданство страны. Кроме того, отныне иностранцы не будут допускаться и к озвучиванию – все голоса должны быть «местными».

Запрет на съемки иностранных моделей в рекламе стал следующим шагом в борьбе за «поиск местных талантов» – ранее действовало правило, согласно которому за каждую появившуюся в ролике иностранку (или иностранца) компании, создавшей видео, необходимо было уплатить налог в размере 100 тысяч нигерийских найр (14 тысяч рублей).

– Если бы вы посмотрели рекламные ролики 10–20 лет назад, я бы сказал, что в них было почти 50 на 50 иностранных лиц, и все голоса за кадром были с британским акцентом. Нас около 200 миллионов. Вы хотите сказать, что не смогли найти местных моделей для рекламы? – сказал глава ассоциации рекламных агентств Нигерии Стив Бабаеко.

Он уверен, что в стране идет «эпоха ренессанса», а у молодежи проснулось «новое чувство гордости».

Согласно последним данным, в Нигерии проживает не менее 213 миллионов человек – это самая густонаселенная страна в Африке, занимающая в мире шестое место по количеству населения.

Независимость Нигерия, ранее бывшая колонией Великобритании, получила только в 1960 году. В наследство от колониального прошлого стране остался английский язык в качестве государственного и необъяснимая любовь к британскому акценту.