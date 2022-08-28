Украинская аферистка втерлась в доверие к окружению Трампа под видом наследницы Ротшильдов

Резиденция Мар-а-Лаго Фото: EAST NEWS

Дочь украинского дальнобойщка-эмигранта из Иллинойса вошла в высшее общество в частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго под именем Анны де Ротшильд – наследницы знаменитой династии европейских банкиров.

Теперь кроме подделки документов ФБР подозревает ее в отмывании денег для мафии.

Новым знакомым Анна де Ротшильд, среди паспортов которой потом обнаружат и украинский на имя Анны Ящишиной, представлялась миллионершей из Монако. 33-летняя женщина со знанием дела рассказывала о собственных виноградниках.

Образ был настолько убедительным, что после первого визита в Мар-а-Лаго в прошлом году Анна уже на следующий день стала центром внимания местной публики и даже сфотографировалась с экс-президентом США Дональдом Трампом и сенатором Линдси Грэмом. В дальнейшем эти фото позволили ей подтверждать собственную значимость.

По словам одного уз участников вечеринок в резиденции Трампа, гости в Мар-а-Лаго были буквально заворожены таинственной миллионершей и «ходили вокруг нее на цыпочках».

На допросах в ФБР после предъявления обвинения в подделке документов и отмывании денег Ящишина попыталась свалить все на своего друга Валерия Тарасенко, однако отвечать придется именно ей – следователи полагают, что возглавляемая украинкой детская благотворительная организация United Hearts of Mercy на самом деле собирала деньги в интересах мафии.

Валерий Тарасенко, которому также не удалось избежать допросов в ФБР, заявил, что Анна использовала поддельную личность для того, чтобы наладить личные отношения с политической элитой США в своих интересах.