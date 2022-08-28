Власти Британии готовятся к массовым беспорядкам

Министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни Фото: EAST NEWS

Власти Британии готовятся к протестам на фоне повышающихся цен. Положение в стране серьезно усугубится после 1 октября, когда максимально допустимые счета на электроэнергию подскочат на 80%.

По заявлениям британских СМИ, правительство уже готовит меры по пресечению беспорядков.

– Министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут, – сообщил таблоид The Sun.

Согласно данным Бюро национальной статистики Великобритании, летом этого года страна осталась без энергоносителей из России впервые за четверть века, что не могло не сказаться на энергообеспечении королевства.

Местный энергорегулятор объяснил, что столь непопулярный шаг связан с мировым ростом цен на энергоносители и предупредил, что октябрьский подъем цен совсем не обязательно станет последним. В правительстве страны пообещал приложить все усилия, для того чтобы справиться с кризисом.

The Sun приводит комментарии обычных жителей Британии:

– Наша морозильная камера выключена, а для зарядки мобильников мы используем устройства с ручным приводом.

– Я сказала детям, что Рождество отменяется.

– Нельзя дать то, чего у тебя нет. Я не сплю по ночам, беспокоясь о том, откуда взять деньги на оплату счетов.