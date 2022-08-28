Джоан Роулинг угрожают расправой радикальные исламисты

30 августа у Роулинг выходит новый роман Фото: REUTERS

В середине августа писательница Дж. К. Роулинг отреагировала в соцсетях на нападение, которому подвергся ее коллега Салман Рушди. Напомним, 12 августа на автора «Сатанинских стихов», вызвавших в конце 80-х бурю возмущения среди радикально настроенных мусульман, набросился человек с ножом; Рушди, собиравшийся выступать с лекцией в американском институте Шатокуа, получил множество ранений в живот и шею.

Роулинг написала в соцсетях: «Мне сейчас очень плохо… Пусть с ним все будет ОК». В комментариях к записи кто-то сообщил ей: «Ты - следующая».

Понятно, что это, скорее всего, просто попытка какого-то злобного интернет-тролля напугать до смерти известного человека. К убийству Рушди в 1989 году официально призвал аятолла Хомейни, лидер Ирана. В отношении Роулинг - хоть религиозные фанатики и критикуют ее за «пропаганду колдовства» - подобных призывов никогда не звучало. Но писательнице все равно пришлось понервничать.

Как сообщает Daily Mail, она дала интервью журналисту Грэму Нортону, и сказала: «Социальные сети могут быть замечательным развлечением, и мне очень нравится ощущение непринужденного спора в пабе, которое там возникает. Но нет никаких сомнений, что соцсети - подарок для людей, которые хотят вести себя скверно. Можно ли с этим бороться? Не уверена. Лично я пытаюсь вести себя в интернете так, как хотела бы, чтобы вели себя другие».

30 августа у Роулинг выходит новый роман из серии о частном детективе Корморане Страйке (она выпускает эти книги под псевдонимом Роберт Гэлбрейт). Роман называется «Чернильно-черное сердце», и Страйк расследует в нем убийство художника, которому поступали угрозы через интернет. Писательница настаивает, что сюжет никак не связан с ее реальной жизнью. «Я сказала мужу: «Все теперь увидят в этом ответ на то, что случилось со мной. Но это вовсе не так. Черновик книги был полностью закончен к тому моменту, как со мной начали происходить определенные вещи».

Под этими «вещами» Роулинг подразумевает не свежую угрозу, а шквал злых комментариев, обрушившийся на нее в соцсетях после заявлений о трансгендерах. Ее раздражало, что в отношении женщин теперь используется термин «менструирующие люди», чтобы не обидеть тех, кто считает себя женщиной, но «менструировать» не может. После этого ее объявили «трансфобом» и развернули небольшую травлю. Говорили даже, что из-за этих заявлений ее не позвали в документальный фильм, посвященный 20-летию выхода киноверсии романа «Гарри Поттер и философский камень». Фильм этот вышел 1 января 2022 года, в нем на экране вновь встретились исполнители главных ролей и другие люди, причастные к созданию экранизации. Сейчас Роулинг заявила, что ее приглашали в этот проект, но она сама отказалась: «Это же было не про мои книги, а про кино. Никто не говорил «Не делай этого», наоборот, меня попросили участвовать, но я решила, что не стоит».