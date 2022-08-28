В жару лекарства тоже могут испортиться

Часто случается, что после окончания срока годности действующее вещество уже разложилось и лечебного эффекта оно не принесет Фото: Shutterstock

10 лет назад много шума наделало опубликованное в издание JAMA Internal Medicine исследование о тестировании препаратов с пятнадцатью активными веществами. Препараты нашли в нетронутых упаковках в здании старой аптеки, срок годности у них истек 30 или даже 40 лет назад. Как выяснилось, препараты (кроме аспирина) оказались весьма пригодны к действию, ведь активное вещество не было разрушено.

Как говорят стандарты Управления по контролю за продуктами и медикаментами США (FDA), если активное вещество в препарате присутствует в 90-100% от указанного на этикетке, то оно пригодно к применению. Получается, что когда производитель закладывает срок годности в 12 месяцев, он лукавит, а таблетки можно хранить годами?

- На самом деле все совсем не так, - уверена заведующая кафедрой фармацевтической химии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат фармацевтических наук, доцент Наталья Яранцева. - Часто случается, что после окончания срока годности действующее вещество уже разложилось и лечебного эффекта оно не принесет. И не понятно, не нанесет ли оно при этом вреда. Гарантии не дадут ни производите, ни лечащий врач. Особенно опасно это заблуждение по поводу приема просроченных антибиотиков, гормональных препаратов, лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Как рассказала Наталья Яранцева, они иногда исследуют лекарства с истекшим сроком годности, чтобы определить содержание действующего вещества. И, да, случается, что оно остается на высоком уровне. «Но помните, что в этих лекарствах могут также образоваться неактивные метаболиты, токсичные продукты разложения, поселиться микроорганизмы», - подчеркивает эксперт.

Кроме того, есть вещества, у которых легко разрушаемая, сложная структура. К ним относятся антибиотики, особенно выпускаемые в виде высушенной субстанции для инъекций.

И не забывайте, что сейчас, на30-градусной жаре, все портится быстрее, в том числе и лекарства. Условия хранения у большинства препаратов — прохладное, сухое место, при температуре не выше 25 градусов. Если лекарства хранятся на высокой полке, где жарче, они могут начать портиться.

ВАЖНО

Какие препараты точно нельзя использовать после срока годности

Этот список включает в себя, в первую очередь, лекарственные препараты, которые быстро теряют свои свойства или могут оказать серьезное воздействие на вашу жизнь:

* Любые препараты для лечения хронических заболеваний, особенно противосудорожные, инсулин, препараты для лечения заболеваний щитовидной железы.

* Лекарственные сиропы (особенно детские).

* Инъекционные препараты.

* Антибиотики.

* Нитроглицерин.

* Оральные контрацептивы.

* Различные глазные капли.

Как понять, что лекарство испортилось: важные признаки

Помимо просроченного срока годности, есть важные признаки, когда препараты нельзя принимать.

Таблетки:

* Потрескались, рассыпаются, крошатся.

* Изменился цвет.

Капсулы:

* Сломались, разрушились.

* Прилипли друг к другу

* Стали мягкими, изменили форму, деформировались.

Сиропы, жидкие лекарства:

* Расслоился.

* Помутнел, появился осадок на дне или стенках.

* Изменился цвет.

* Появился непривычный запах.

Мази, гели:

* Стали слишком водянистыми (как правило, гели) или текучими (мази).

* Появились комки, «крошки».

* Появился неприятный запах.

* Изменился цвет.

Свечи:

* Растрескались, рассыпались.

* Изменился цвет.

* Появился или изменился запах.