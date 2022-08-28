Рената Литвинова: «Забытая всеми, без работы и ролей…»

Сергей Безруков рассказал своим подписчикам, что его первым наставником в профессии был его отец – артист Виталий Безруко Фото: Соцсети

27 августа артисты отмечали профессиональный праздник - День кино. И делились мыслями по этому поводу в социальных сетях.

Сергей Безруков рассказал своим подписчикам, что его первым наставником в профессии был его отец – артист Виталий Безруков. «Как важно найти своего мастера. Мне в этом смысле невероятно повезло!». Надо признать, что по популярности и успехам в профессии Сергей значительно опередил своего родителя-наставника.

Рената Литвинова сузила праздник до профессионального дня артиста (как будто кино – это только артисты). Она вспомнила трагическую судьбу актрисы Валентины Караваевой, которая в 33 года попадала в жуткую аварию, после которой у нее на лице остался огромный шрам. И это поставило крест на ее кинокарьере.

«Помню историю с необыкновенной актрисой из фильма «Машенька» Валентиной Караваевой. Уже забытая всеми без работы и ролей, она снимала сама себя на ручную камеру и потом сама монтировала. После ее смерти были найдены проявленные пленки, где она играла роли из чеховской «Чайки». Даже если нет кино, артисты продолжают быть артистами».

Актриса Евгения Крюкова разместила свое фото как с открытки и поздравила всех: «С днем кино, волшебники».

Стас Садальский в свойственной ему ироничной манере вспомнил Ленина, который называл кино важнейшим из искусств. А Троцкий, вторя вождю мирового пролетариата, активно проталкивал идею о замене доходов от алкоголя доходами от кино. Маяковский тогда написал, что фильмы уже догоняют вино, даже вреднее вина и вообще «скоро будет всякого от них тошнить одинаково». «Спустя 100 лет история повторяется. Золотой век нашего кинематографа в далеком прошлом, а нынешний век оставляет желать лучшего…», - написал Садальский и опубликовал фото своего членского билета Союза кинематографистов России №13.

Стас Садальский в свойственной ему ироничной манере вспомнил Ленина, который называл кино важнейшим из искусств Фото: Соцсети

Тем не менее праздник есть праздник. А фильмы мы смотрим, пересматриваем и любим.

Молодожен Павел Прилучный поздравил «всех причастных» к Дню кино и сообщил своим фанатам, что провел этот праздничный день на съемках «Предпоследний инстинкт 2».

Павел Прилучный поздравил «всех причастных» к Дню кино Фото: Соцсети

«А как же свадебное путешествие?» - спросили поклонники Прилучного.

На съемках отметила профессиональный праздник и Дарья Мороз. Она опубликовала на своей страничке в соцсети забавное фото с актером Дмитрием Куличковым со съемок фильма «Василиса».

На съемках отметила профессиональный праздник и Дарья Мороз Фото: соцсети

Актриса Юлия Пересильд поздравила не только своих коллег, но и свою дочь Анну Пересильд с премьерой фильма «Тибры» на ММКФ. Теперь это и ее праздник. Появиться на свет в кинематографической семье - здорово!