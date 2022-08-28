Скорее всего, актер просто натянул первое, что подвернулось под руку Фото: EAST NEWS

Роберт Дауни-младший, один из самых высокооплачиваемых актеров в мире, незабвенный Тони Старк из «Мстителей», вышел в свет в носках Adidas с надписью «Россия» (кириллицей). Ну то есть как в свет - просто на улицы французского курорта Сен-Тропе в компании своей жены Сьюзан и десятилетнего сына. Однако папарацци его сфотографировали, и фотографии появились в соцсетях, на фанатских аккаунтах, посвященных актеру.

Тут же появились и комментарии - от пользователей с никами типа «Зверхнiй котик»: «Роберт, не позорь себя, сними эти носки и больше никогда их не надевай. Стыдно!» Это на английском, а были и нецензурные на украинском. Впрочем, немедленно появились и комментарии в поддержку актера: «Роберт, мое уважение» (на русском), «Настоящий мужик, не боится, что его начнут проклинать русофобы, мы любим тебя, Роберт!» (на английском). Дальше пользователи стали вступать друг с другом в неприличные диалоги, привести которые здесь нет никакой возможности.

Роберта Дауни-младшего сфотографировали в носках с надписью «Россия» Фото: соцсети

Этот мини-скандал не заметили крупные иностранные издания - единственным, опубликовавшим заметку, стал индийский портал The Times Hub.

Впрочем, если присмотреться очень внимательно, можно увидеть, что за спиной у Дауни-младшего - рюкзак с желто-синими лямками, в цветах украинского флага. Разглядев его, политически активные комментаторы не знают, что и думать. Может быть, актер выступает по принципу «И нашим, и вашим»?

Уже выяснили, что носки, которые надел Дауни-мл., были выпущены пять лет назад. Скорее всего, актер просто натянул первое, что подвернулось под руку. И уж точно не задумывался ни о какой цветовой символике.