Центробанк ослабил валютные ограничения, купить доллары и евро стало проще: рассказываем, что изменилось для россиян

ЦБ чуть-чуть ослабил ограничения на продажу наличной валюты в банках Фото: REUTERS

Центробанк услышал наши молитвы! Правда, расслышал он не все, о чем его просили россияне, но маленький шажок навстречу простым людям все-таки сделал.

Напомним, под санкциями мы живем уже почти полгода. Речь не про санкции «недружественных» стран. Речь – про ограничения со стороны родного ЦБ, который вроде как должен быть весьма дружественным к россиянам. В начале весны Центробанк ввел в стране валютные ограничения. Вот, пожалуй, самые болезненные из них:

- Россияне могут снять со своих счетов в долларах и евро не больше $10 тысяч. Все, что свыше - в рублях. Получается, людям не дают пользоваться собственными деньгами.

- Банкам запрещено продавать наличные доллары и евро. Но есть исключение: они имеют право продать ту валюту, которую люди принесли в кассы после 9 апреля. А после 9 апреля котировки доллара и евро в стране такие низкие, что тащить валюту в кассы по такому курсу желающих мало.

Кстати, о курсе. Доллар и евро сейчас стоят около 60 рублей, и это сильно беспокоит российские власти. Потому что чем дешевле доллар и евро, тем ниже доходы страны от экспорта нефти и газа в переводе на рубли. Все эксперты твердят: хотите снизить курс рубля – разрешите свободную продажу доллара и евро. Ведь когда спрос на товар (в данном случае валюту) растет, ее цена повышается - таков закон экономики. Но Центробанк крепко стоял на своем.

И вот вода немного подточила камень. В выходные стало известно: ЦБ чуть-чуть ослабил ограничения на продажу наличной валюты в банках. Теперь они имеют право продавать те доллары и евро, которые поступили в кассы после 9 апреля не только от физлиц, но и из других источников. Например, если валюта поступила от российских организаций или иностранных банков.

Для нас с вами это означает одно: шанс купить наличную валюту вырастет. И похоже, послабление уже начало работать. Автор этих строк за последние полгода выработал в себе привычку: по дороге к метро заглядывать в банк с наивным вопросом «Нет ли у вас валюты». Обычно в ответ мне кассирша грустно качала головой. Но вчера впервые за долгое время мне ответили: «А сколько вам нужно?..»