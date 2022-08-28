Минобороны: подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС подавлены ответным огнем

За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции Фото: REUTERS

В Минобороны России заявили о новых ударах по Запорожской АЭС, которые нанесли урон техническому состоянию атомной станции.

Об этом на прошедшем брифинге для СМИ заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: «Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции. Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы».

Отметим, что «ТВЭЛ» - российский производитель ядерного топлива, производственный холдинг, входящий в состав Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом». Говорят, что на месте уже трудятся российские специалисты, которым приходится обеспечивать безопасность контейнеров. А проблемы серьезные: в «результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов», а в результате второго обстрела один «снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора».

Представитель Минобороны России также пояснил СМИ, что обстрел украинской артиллерией атомной станции велся «из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области», где находились артиллерийские подразделения ВСУ. Их там уже нет.

«В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем. В настоящее время штатным техническим персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме», - уточнил Конашенков.

На рубежах соприкосновения с противником по всему фронту идут позиционные бои: «Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150-ти националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60 процентов личного состава. Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования. В результате высокоточного удара в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ».

Также Минобороны России продолжает уничтожать все объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, где идет производство и ремонт вооружения. Так в Запорожье был уничтожены цеха завода «Мотор Сич», где шел ремонт вертолётов воздушных сил Украины. Удары по таким объектам наносятся ночью, чтобы не пострадал персонал.

Кроме того, за сутки союзными войсками поражены: три пункта управления ВСУ, в Никополь Днепропетровской области - нефтехранилище, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, живая сила и военная техника ВСУ в 139-ти районах.

«Силами противовоздушной обороны сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня Ольха» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. Кроме того, в районе Новая Каховка Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У», - перечислил Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

274 - самолета.

148 - вертолетов.

1826 - беспилотных летательных аппаратов.

370 - зенитных ракетных комплексов.

4400 - танков и других боевых бронированных машин.

822 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3349 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5095 - единиц специальной военной автомобильной техники.