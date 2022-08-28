Агентство «Блумберг»: Россия может на год оставить Европу без газа

Нынешние цены на энергоносители, которые явно будут еще расти, позволят России сохранять профицит Фото: REUTERS

Евросоюзу не стоит пытаться шантажировать Москву угрозами об отказе принимать российское голубое топливо.

Экономист консалтинговой компании Capital Economics Лиам Пич заявил агентству «Блумберг», что Россия, если пожелает, способна более чем на год полностью свернуть поставки газа в Европу без каких-либо неблагоприятных последствий для своей экономики.

Эксперт уверен, что нынешние цены на энергоносители, которые явно будут еще расти, позволят России сохранять профицит, зарабатывая до 20 миллиардов долларов в квартал на поставках газа в другие регионы мира. Между тем журнал The Economist признал устойчивость РФ перед санкциями Запада.

Проведенный изданием детальный анализ показал, что дела в российской экономике идут лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы. Это стало возможным благодаря рекордным доходам от продажи углеводородов, снижению инфляции и грамотным действиям правительства для противодействия западным ограничениям.

На прошедшей неделе стало известно, что Россия и Иран в ближайшее время подпишут контракт о своповых поставках природного газа и о совместной разработке семи нефтегазовых месторождений в Иране. Одновременно «Газпром» начал переговоры с крупнейшей индийской газовой компанией GAIL об экспорте голубого топлива в Индию.