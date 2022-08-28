Немцы разуверились в будущем

Кто мешает вернуть России турбину «Сименс» для прокачки сырья по «Северному потоку-1»? Фото: EAST NEWS

Есть в Германии исследовательская компания GfK, которая ежемесячно рассчитывает так называемый «опережающий индекс потребительского доверия» в стране. Проще говоря, это показатель уверенности немецких граждан в завтрашнем дне. Свои расчеты компания начала вести с 1991 года - практически сразу после объединения Германии. За 31 год были и взлеты, и падения (например, во время мирового финансового кризиса 2008 года кривая в графике упала почти до нуля: бюргеры мало верили в лучшее будущее, но все же не изуверились совсем). Потом все снова пошло на лад, даже многомиллионное нашествие мигрантов немцев особо не напрягло - к началу 2020 года индекс уверенно держался в «плюсовой зоне» на отметке в 10 пунктов.

И тут власть в Берлине поменялась, канцлером вместо привычной и весьма прагматичной Ангелы Меркель стал Олаф Шольц - политик настолько блеклый, что даже нормальной тени отбросить не мог. Зато, когда США протрубили сбор западной рати в новой поход против России, Шольц одним из первых выкрикнул «Яволь!» и присоединился к санкциям против Москвы из-за событий на Украине. Дальше последовало то, что уже известно всем: их рестрикции, наш ответ, показавший, что на углеводородную иглу подсела скорее Европа, чем Россия. Потребителям стали приходить счета с таким количеством цифр, что народ заохал. Мало того, что приходилось теперь переплачивать за энергию в полтора-два раза больше, чем раньше, так власти еще и пообещали снизить предстоящей зимой температуру обогрева в домах, призвали обтираться мокрой тряпкой вместо душа, а, если уж и включать душ, то на пару минут, и, простите, прямо под ним справлять нужду, чтобы сэкономить воду.

Индекс уверенности потребителей в завтрашнем дне установил исторический антирекорд

Хорошенькие перспективы, не правда ли?! Немцы оценили их, резко уронив индекс до катастрофичных для властных институтов показателей. В сентябре он составит минус 36,5 пункта. Такого падения компания GfK не фиксировала еще никогда. Причем аналитики уже боятся собственных прогнозов, чуть ли ни шепотом сообщая, что через пару месяцев будет еще хуже, если поставок топлива, главным образом природного газа, окажется недостаточно. А так, скорее всего, и случится, учитывая самоубийственную политику канцлера Шольца и его русофобской команды. Кто заставлял Берлин блокировать «Северный поток-2», в который германские же фирмы уже вбухали миллиарды евро? Кто мешает вернуть России турбину «Сименс» для прокачки сырья по «Северному потоку-1»? Наконец, кто принуждает немецкое правительство кричать об отказе от надежных поставок газа из России в расчете на какие-то эфемерные альтернативные источники, кстати, еще более дорогие? В результате стоимость голубого топлива может вырасти уже в сентябре до $4000 за тысячу кубов. Для рядовых потребителей этот рост обойдется в 130-150%. «Страх перед повышением стоимости электроэнергии в ближайшие месяцы вынуждает многие домохозяйства принимать меры предосторожности и откладывать деньги на будущие счета. Это еще больше ослабляет потребительские настроения», - приводит издание MarketWatch слова эксперта Рольфа Бюркля.

Ситуацию с германским «индексом потребительского доверия» комментируют и у нас в сетях. «Дорогой Олаф, как тебе удалось так быстро и уверенно про...ть наследие всех предшественников? Коля, Шредера, Меркель? Это как в теннисе выиграть первые два сета 6:0, 6:0, вести в третьем 5:0, подавать при счете 40:0 и в итоге все равно проиграть. Это же было почти физически невозможно. Но ты смог. Это твоя суперспособность, поздравляю», - написал один из пользователей. И ведь не возразишь.

Кстати, похожие рейтинги составляют и в других странах Евросоюза. Но что-то в последние месяцы свежих данных не видно. Может быть, там заняты тем, что рисуют пониже дно?