Меньше специй и устриц: Эксперт Минздрава назвала самые частые причины отравлений детей на отдыхе

Неизвестно, как скажется новое блюдо на пищеварении малыша.
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- Взрослые, как правило, уже в курсе особенностей своего пищеварительного тракта, многие имеют «багаж» хронических заболеваний и не станут употреблять продукты или блюда из «запрещенного списка», чтобы не омрачить свой отдых. Дети же иногда преподносят сюрпризы своим родителям, и проблемы появляются только после употребления нового блюда, - говорит врач-педиатра НМИЦ здоровья детей Минздрава России Ирина Чащина. - Блюда, которыми вы планируете накормить ребенка в незнакомом ресторане или кафе, обязательно должны пройти тепловую обработку непосредственно перед подачей на стол (это относится и к молочным продуктам, и кондитерским изделиям), не рекомендуется употребление экзотических блюд, для приготовления которых продукты привозятся издалека. Если же вы нацелены на экзотику, и отдых связан с так называемым «гастро-туром», следует выбирать заведения с хорошей репутацией. Достаточная термическая обработка, свежесть сырья, применение маринадов сводит к минимуму возможность инфицироваться. Употребление сырых продуктов всегда связано с высоким риском отравления, и это нужно помнить при отдыхе с детьми, особенно маленькими! И, разумеется, не забывайте о соблюдении личной гигиены: мыть руки перед едой полезно не только в пандемию, и детям нужно об этом почаще напоминать!
Ирина Чащина перечислила «проблемные» блюда, на которые у ребенка может быть неадекватная реакция:
Если ваш ребенок склонен к аллергическим реакциям - не стоит пробовать блюда с большим количеством ингредиентов и специй: чем проще – тем лучше.
При склонности в ацетонемической рвоте надо избегать жирных блюд и продуктов с повышенным содержанием белка (например, мясо без гарнира – без углеводов).
Блюда во фритюре – «палочка-выручалочка» для многих родителей «малоежек». Даже если вы уверены в качестве растительного масла, на котором готовится еда, не стоит забывать, что ферментативная система желудочно-кишечного тракта ребенка может быть просто не готова к большому количеству жиров. Поэтому лучше ограничить количество картошки-фри или наггетсов, и хотя бы не употреблять их с соусами.
Приготовление мяса в духовке или под крышкой гарантирует лучшую глубину тепловой обработки и снижает содержание жира в конечном продукте.
Многие дети предпочитают мучные изделия: теплое тесто из пшеничной муки высшего сорта в большом количестве может провоцировать динамическую кишечную непроходимость.
Конечно, свежие фрукты — это прекрасно. НО не забывайте, что если ребенок с удовольствием ест абрикосы, виноград, черешню, то потом может случится повышенное газообразование и кишечные колики, а иногда и диарея за счет большого количества углеводов и клетчатки.
- Любителям сырых устриц необходимо помнить об инфекциях, которые можно «подцепить» при употреблении этих моллюсков, – кампилобактериоз, норовирус, - говорит Ирина Чащина. - Чаще всего при заражении возникает рвота и диарея, которые протекают относительно легко. Одна из самых распространенных специфических инфекций - вибриоз. При заражении Vibrio vulnificus возможно наступление летального исхода (умирает каждый пятый инфицированный человек). При этой разновидности вибриоза возможно развитие сепсиса, поражение кожных покровов. Вероятность инфицироваться выше у людей, получающих ингибиторы протонной помпы (снижение кислотности в желудке), страдающих заболеваниями печени, талассемией, при нарушении обмена железа – гемохроматозе, на фоне имммуносупрессии (онкологические заболевания, ревматологические, гломерулярные болезни почек, после трансплантации внутренних органов). И, к сожалению, ни лимонный сок, ни горячий соус, ни алкоголь не уничтожают возбудителей инфекции. Поэтому, если вы не готовы рисковать, выбирайте моллюсков после термической обработки.
Самые опасные продукты в плане развития пищевых токсических отравлений:
молочные продукты;
яйца (особенно сырые);
мясные блюда;
рыбные блюда (особенно с сырой рыбой);
кондитерские изделия с кремом;
домашние консервы и соления, маринады;
скоропортящиеся продукты, требующие хранения в холоде;
продукты с нарушением целостности упаковки и сроков хранения;
кулинарные изделия при нарушении санитарных правил при их приготовлении;
корнеплоды и зелень (их не всегда тщательно промывают).
К пищевым токсикоинфекциям относятся:
сальмонеллез, листериоз, ботулизм, протей, клостридиоз, кампилобактериоз;
условно-патогенная флора (стафилококк, кишечная палочка);
вирусы (ротавирус, энтеровирус).
Многие из этих инфекций требуют только симптоматического лечения. Но чем младше ребенок, тем больше шансов на тяжелое течение заболевания, когда требуется госпитализация.
Смотри на внешний вид официантов и количество людей
Летом, пи большой загруженности основного персонала предприятия общепита вынуждены принимать «сезонных» работников, которые могут предоставить медицинскую книжку с недобросовестно выполненными анализами. Если вы планируете посетить кафе в новом месте, обращайте внимание на опрятность и внешний вид помещения и работников.
Кстати, большое количество людей — шанс, что вам не подадут заветрившийся салат: «При большом потоке ротация продуктов выше, меньше шансов употребить блюдо с истекшим сроком годности», - поясняет Ирина Чащина.
Какие препараты от отравления должны быть под рукой
Отправляясь на отдых, всегда лучше иметь лишние лекарства, чем пытаться найти аптеку ночью в незнакомом городе! При отравлении чаще всего возникает рвота, являющаяся защитным механизмом при попадании некачественно продукта в желудок. Но при упорной, непрекращающейся рвоте быстро возникает обезвоживание. Восполнение потерь в такой ситуации просто невозможно. Поэтому всегда держите в аптечке противорвотное:
* ондасетрон (Эффективный препарат для купирования тошноты и рвоты, одобренный к применению у детей с 1 года, в том числе, профессиональными медицинскими сообществами в Европе, - объясняет педиатр)
* домперидон (как объясняет Ирина Чащина, при выраженных симптомах не всегда результативно, хотя данный препарат в форме суспензии подходит для применения даже у младенцев);
* метоклопрамид («К сожалению, препарат обладает невысоким уровнем терапевтической безопасности, - комментирует Ирина Чащина. - Эффективность применения метоклопрамида у детей с тошнотой и рвотой изучалась мало, в незначительном количестве исследований, но у него много побочных эффектов. Кроме того, у данного препарата отсутствуют формы для орального применения у детей раннего возраста»).
* регидрон (чтобы восполнять потери жидкости и солей при неукротимой рвоте и диарее).
* энтеросорбенты (их применение возможно, особенно если симптомы тошноты и рвоты не сильно выражены. «В российских клинических рекомендациях по лечению ротавирусной инфекции у детей препаратом с доказанной эффективностью является диоктаэдрический смектит», - рекомендует Ирина Чащина).
* лоперамид («Прием лоперамида в качестве монотерапии при бактериальных поносах запрещен! - предупреждает Ирина Чащина. - При возникновении острой водянистой диареи на фоне токсико-инфекции применение лоперамида рекомендовано только у пациентов старше 6 лет в связи с риском развития паретического расширения кишечника».
* гастропротекторы от изжоги (В качестве препарата, снижающего кислотность желудочного сока у детей с 1 года возможно назначение эзомепразола).
* симетикон (при повышенном газообразовании).
* спазмолитики (дратоверин, тримебутин, гиосцина бутилбромид) — при болевом синдроме .