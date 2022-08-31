Грозит ли Сибири засуха

Так сегодня выглядит обычно могучий и полноводный Енисей.

Прогуляться по дну Енисея - до недавней поры такое только в фантастическом сне могло присниться. Могучая река разливалась до полукилометра в ширину в районе Красноярска и удивляла невероятной мощью. В этом году Енисей тоже удивляет, но не водной гладью.

- К середине июня стало понятно, что воды в реке маловато, - рассказала мне местная жительница Елена. - Но ни страха, ни паники это не вызвало. Гораздо больше беспокойства было в прошлом году, когда Енисей топил нас в мае-июне. Даже набережные были в воде. По ним серферы рассекали. А ныне дно неожиданно обнажилось.

Специалисты сообщают: ситуация не рядовая. Такого не случалось за весь период наблюдений, с 1936 года.

- Зимой в верховьях Енисея выпало мало снега. Когда он начал таять, повышенный температурный режим и дефицит осадков спровоцировали потерю талого стока. Вода просто напитала сухую землю, водность водохранилищ снизилась, - объясняет глава Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Сергей Капустин.

КУКЛА, НОЖНИЦЫ, РУЖЬЕ

Жители гуляют по дну Енисея. С одного берега на другой ходят. Абаканскую протоку в микрорайоне «Белые росы» можно перейти от берега до острова, почти не замочив ноги.

Многие находят любопытные вещицы: кукол, ножницы, ножи. Один красноярец наткнулся на старое ружейное дуло. Деревянная рукоятка сгнила, а металл хоть и проржавел, но выжил. Еще в одном месте обнажилась затопленная лодка.

Самыми обделенными оказались рыбаки. Раньше они прямо с набережной удочки закидывали в воду и ждали клева, а теперь ходят как неприкаянные по дну в поисках хоть какого-то омута, где могла затаиться рыба.

Коммунальщикам обмеление Енисея, как выяснилось, на руку. Пока воды нет, осмотрели трубы, протянутые по дну реки от ТЭЦ. В прохудившихся местах подлатали.

На Красноярском водохранилище обнажилось то самое историческое дно Енисея, которое, простите за повтор, стало дном после запуска местной ГЭС во второй половине 1950-х годов. Тогда в зону затопления площадью 2000 км2 попали 132 деревни, где проживали 60 тысяч человек. Всех переселили, многие разбирали дома и увозили с собой. Сейчас обнажившаяся из-за мелководья территория - красивый ровный песок. Красноярцы радуются - зато теперь знаем, что Енисей у нас чистый.

ВСЕ ШТАТНО

В Енисейском бассейновом водном управлении (БВУ) поясняют - да, воды мало, но для нормальной работы ГЭС хватает, и все водозаборы тоже функционируют в штатном режиме.

Наиболее сложная гидрологическая обстановка в бассейне Саяно-Шушенского водохранилища. В связи с чем расход сейчас с Саяно-Шушенской ГЭС установлен в диапазоне 700 - 850 куб. м/с (минимальный расход по проекту ГЭС - 700 куб. м/с). Боковой приток в Красноярское водохранилище также существенно ниже нормы, на уровне 50 - 70% от нормы. На Красноярской ГЭС установлен режим работы в диапазоне 1950 - 2100 куб. м/с (минимальный расход по проекту ГЭС - 1800 - 1900 куб. м/с).

На зиму воды тоже хватит, уверяют специалисты. Именно для этого ими и введен режим экономии на гидроузлах.

С АВТОБУСА НА ТЕПЛОХОД

Навигация - вот самое пострадавшее направление от маловодья.

- Должного уровня воды на участке от Красноярска до поселка Стрелка временно нет, - объясняет Сергей Капустин. - Но совместно с Росморречфлотом проведена корректировка логистики грузов и пассажиропотока. Принято решение об увеличении сбросных расходов на реке Ангара с Богучанского гидроузла, что обеспечит навигацию ниже Стрелки. Здесь Ангара впадает в Енисей, и он становится в 2 - 3 раза полноводнее. Иной раз ширина его в тех местах достигает 2,5 км.

Гендиректор «Пассажирречтранс» Иван Шевченко рассказал «Комсомолке», как организовано судоходство до Стрелки.

- С 6 июля мы доставляем пассажиров с теплоходов «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов», прибывающих из Дудинки в Енисейск, на автобусах в Красноярск, - говорит Шевченко. - И наоборот, на автобусах из Красноярска до Енисейска, а далее на теплоходах до Дудинки. На стоимости билетов это не отражается, но наша компания терпит убытки. Ведь нам приходится тратиться на автобусы и возвращать деньги за билеты, которые пассажиры имеют право сдать.

По прогнозам синоптиков, обмеление Енисея продлится до мая следующего года, когда должно начаться очередное половодье. Сейчас проблему могли бы решить обильные осадки в верховьях реки. Но их не ожидается. И не факт, что их надо ждать. Мощные дожди могут затопить республики - Тыву и Хакасию.

А КАК ЖЕ СЕВЕР?

Обмелевший Енисей чуть было не поставил под угрозу северный завоз. Топливо и другие грузы доставляются в северные районы края по реке баржами, сухогрузами и танкерами. Но, как рассказал журналистам зампред правительства Сергей Верещагин, несмотря на аномальное маловодье, все идет по плану.

С его слов, в этом году на отопительный сезон 117 территориям Таймыра, Эвенкии, Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского и Мотыгинского районов необходимо 141,7 тысячи тонн угля и 82,8 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Уже доставлено больше половины. Завоз нынешним летом идет чуть медленнее, чем обычно, потому что суда заполняются на две трети, что бы не сесть на мель. Остальной груз поступает в Лесосибирск из Красноярска по железной дороге. А от Лесосибирска - по воде. Если же река обмелеет еще сильнее, то ГСМ и прочее отправят по зимникам.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Повторит ли Енисей судьбу Аральского моря?

За ответом мы обратились к научному руководителю Института водных проблем, д. э. н., члену-корреспонденту РАН Виктору Данилову-Данильяну.

- Погода переменчива не только от месяца к месяцу, но и год на год не приходится, - начал издалека Виктор Иванович. - Колебания погоды значительны, именно поэтому существует понятие климата. Это усредненная погода за 30 лет. Так вот, если смотреть данные за два предыдущих 30-летия в Красноярском крае, то ничего особенного там не происходит. Все в пределах климатической нормы. Колебания от половодья к маловодью бывали и раньше, но это настолько редкое явление, что говорить о цикличности в данных условиях оснований нет.

- Но ведь регулярные наблюдения ведутся около 100 лет?

- Это пустяк с точки зрения климата. Хотя, конечно, стихийные бедствия учащаются в связи с происходящими глобальными изменениями. Но предсказать, что будет с Енисеем дальше, никто не возьмется. Нельзя уверенно сказать, что нынешнее маловодье повторится или нет в ближайшие годы. Климатическая система разбалансирована. Где, в каком месте рванет, непонятно. Например, в Крыму никогда не было наводнений. А в последние пару лет вдруг случились.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.

В Татарстане очищают Нижнекамское водохранилище

Мероприятия завершатся в 2024 году.

Нынешнее лето в устье реки Мелекески в Набережных Челнах началось бурно. «Средволгаводхоз» приступил к расчистке участка Нижнекамского водохранилища - приустьевой части Мелекески. Специалистам предстоит восстановить около 25 га акватории от камышовой и другой захламляющей растительности, убрать донные отложения. Общий объем финансирования - 134 млн рублей.

Для местных жителей берега Мелекески - не только популярное место отдыха. Здесь расположены жилые кварталы, спортивные и развлекательные учреждения, крупный торговый центр, кафе, санаторий «Жемчужина». Сюда приходят с удочками любители рыбалки.

Помимо этого «Средволгаводхоз» продолжает экологические работы и в Куйбышевском водохранилище - участки в Зеленодольском и Алексеевском районах избавят от водной растительности. Работы проводят с июня по октябрь, объем финансирования на 2022 год - почти 20 млн рублей.

- Работы, проведенные в Спасском районе при поддержке Росводресурсов, обеспечили судоходство к древнему городу Болгар, где недавно мы провели ряд мероприятий в рамках 1100-летия принятия ислама - KazanSummit-2022, - рассказал министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.

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