На АЭС едет ревизор

Группа экспертов МАГАТЭ посетит Запорожскую атомную станцию. Фото: REUTERS

ВИЗИТ ПОД ОБСТРЕЛАМИ

Международное агентство по атомной энергетике все-таки составила группу экспертов, чтобы посетить Запорожскую атомную станцию. Визит планируют на этой неделе.

В состав делегации войдут 13 экспертов во главе с самим директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. А вот американцев и британцев среди них не будет. Как пишет The New York Times, это было требование российский стороны - чтобы в список проверяющих не были включены представители «недружественных» стран. Иначе, сообщает издание, группу просто не пустят на территорию ЗАЭС.

Тем временем, Киев продолжает провокации. Как по сообщению Минобороны России за сутки зафиксированы два обстрела территории станции украинской артиллерией:

- Было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса, где хранится новое ядерное топливо и твёрдые радиоактивные отходы.

- один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора. Произошло поражение линии трубопроводов.

- Обстрел вёлся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области.

- В ходе контрбатарейной борьбы подразделения вооруженных сил Украины были подавлены ответным огнём.

- Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме.

Пожар от попадания снарядов на территории ЗАЭС Фото: REUTERS

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ

Киев продолжает свою планомерную работу по срыву визита делегации МАГАТЭ, заявил в беседе с Радио КП (97,2 FM) член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

- Они продолжают рассказывать, что «туда ехать нельзя, там опасно, ситуация неконтролируемая».

- А Запорожцы ждут приезда «гостей»?

- У нас чуть ли не десятки тысяч человек подписали открытое к руководству организации. Там четко описывается ситуация, что происходит, кто стреляет, с какой стороны, просьба помочь разобраться и увидеть своими глазами, что происходит. Люди приглашают господина Гросси и руководителей стран – членов МАГАТЭ непосредственно к диалогу, объясняют, что защита необходима не только нам, местным жителям, но, прежде всего, и большой Европе как таковой. Если, не дай бог, произойдет непоправимое на атомной станции, то плохо будет от Берлина до Стамбула, как минимум, а возможно – и большим площадям Европы.

- А в администрации чего ждут?

- Лично я смотрю на приезд группы со сдержанным оптимизмом. Директор МАГАТЭ сразу отверг идею, которую продвигает запад о, так называемой, "демилитаризации". В переводе на обычный язык, они требуют снять охрану с атомной станции. Вот Гросси сказал, что он против. Ну ведь нигде в мире нет ни одной атомной станции, да любого более-менее серьезного объекта, где работали бы без охраны.

Российские военные контролируют ситуацию вокруг атомной станции. Фото: REUTERS

ГОТОВЫ КО ВСЕМУ

Сама АЭС сейчас находится в рабочем режиме. Работают два энергоблока – пятый и шестой. Четыре других, по словам Рогова, «на плановом ремонте и в холодном резерве». Это обычная практика для атомной станции, объясняет чиновник.

- Энергия уходит и на левый, и на правый берег Днепра, как было и раньше, - говорит он.

С другой стороны, власти Запорожья ждут провокаций от Киева. Не исключают даже катастрофу. На этот случай даже разработали план эвакуации населения, заявил глава администрации области Евгений Балицкий,

- В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости, - заявил он

Город Энергодар находится под контролем российских войск. Фото: REUTERS

А ЧТО ДАЛЬШЕ? ШЕСТЬ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

Как будут дальше развиваться события в своем телеграм-канале объяснил директор Института Политических исследований Сергей Марков. (Все эти варианты идут по степени убывания - от самого вероятного, к наиболее фантастичному)

1. Наиболее вероятный вариант, по мнению политолога - «мягкая уступка России».

- Россия в закрытом формате гарантирует, что не будет ни отключать территорию Киевского режима от электроэнергии, ни подключать ни Крым ни Донбасс. Россия не будет забирать у киевского Энергоатома контроль над Запорожской АЭС и не будет передавать его Росатому, - пишет эксперт.

2. Не исключен и, так называемый, «нулевой вариант» с полным отключением станции. Такое возможно, если российская сторона поймет, что настоящая катастрофа вполне реальна.

3. «Жесткий вариант» - Россия полностью отключает Украину от АЭС, а Росатом берет ее под свой контроль.

4. Киев все-таки добивается радиоактивного заражения. При такой ситуации будет страшная гуманитарная катастрофа, пострадают миллионы человек, в первую очередь на самой Украине.

5. «Жесткий ответ» России - Минобороны наносит удары по Хмельницкой АЭС, которая стоит совсем рядом с территорией Польши. В такой случае, по мнению Маркова «начинается политическая истерика Запада», но это может привести к желаемому результату - через несколько дней обстрелы Запорожской АЭС будут прекращены.

6. «Тотальная уступка России» (последний по вероятности результат). Она включает в себя полную передачу Россией Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ. Значит - рабочих структур ООН. То есть - США. И через какое-то, очень непродолжительное время, станция будет передана обратно Украине.

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