Вопрос дня: А вы попадались на удочку мошенников? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений МАРГУЛИС, музыкант, группа «Машина времени»:

- В середине 90-х, когда у москвичей остро встал квартирный вопрос, появились всякие «разводящие», которые предлагали квартиры за полцены. Пытались такой схемой выманить и из меня деньги. Но, слава богу, ничего не получилось.

Александр Анатольевич, шоумен, радиоведущий, экс-виджей MTV:

- Можно считать казино отчасти мошенничеством? Вот я однажды был в Лас-Вегасе. Знал же, чем закончится. Приготовил сумму, поставил - выиграл. Голова закружилась. Думаю: «Сейчас начнется настоящая удача». Так потихоньку я все и слил - и то, что выиграл, и то, что припас на отыгрыш.

Людмила АЙВАР, заслуженный адвокат России:

- Мы домой как-то вызвали мастера по ремонту телевизора. Он сказал, что нужно купить какую-то дорогостоящую деталь. Мы поверили и перевели ему деньги, и этот мастер, как в той басне, «сыр выпал - с ним была плутовка такова». Но не знаю, кто больше пострадал в этой ситуации: мы написали заявление в полицию, и этого мошенника нашли.

Максим ТЕМЧЕНКО, тренер по личным финансам:

- Был у меня случай, связанный с инвестициями. Лет 7 назад у нас снизилась прибыльность. И мы поверили одному инвестиционному проекту и вложили туда деньги. А оказалось, что это обычная финансовая пирамида. Компания обанкротилась, но на ее счетах не осталось ни копейки.

Владимир КРУПИН, клинический психолог:

- Я как-то познакомился с девушкой в интернете, и мы договорились встретиться. Она выбрала кальянную. Но это место оказалось «очень популярным», поэтому вход только по записи и предоплате. Я денежку и перевел. Как вы понимаете, никакой кальянной в итоге не оказалось, девушки тоже.

Эдуард КАНЕВСКИЙ, фитнес-тренер, радиоведущий, автор книги «Хватит жрать и лениться»:

- Между первым и вторым курсом медучилища я продавал медтехнику на ВДНХ. Одна покупательница какими-то удивительными методами зомбировала меня и убедила, что я не дал ей сдачу после покупки. Пришлось сдавать еще раз. Когда уже закрыл магазин, пересчитал деньги, оказалось, что сделал это два раза. То же самое было у 4 или 5 соседей.