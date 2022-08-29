Четвертые сутки скрывают царицу

Петр (Александр Балуев) и Екатерина (Агриппина Стеклова) верят в управленческий талант дочери... Фото: Канал «Россия 1»

Алла Пугачева уверяла, что жениться по любви - это единственное, чего не могут короли, но, увы, Алла Борисовна была не права. У августейших особ существуют и другие проблемы, и одна из них - невозможность застолбить место в телеэфире. Взять хотя бы многострадальную «Елизавету»: бомбардировать нас сообщениями о скорой премьере канал «Россия» начал еще в марте - мол, смотрите на следующей неделе... Ой, нет, нет, на черезследующей... И таких «ой» набралось чуть ли не с десяток: каждый раз, когда намечалось долгожданное рандеву сериала со зрителем, случался, скажем так, дворцовый переворот и Лизу безжалостно скидывали с эфирного трона. Причины были понятны - слишком много происходит актуальных политических событий, требующих детального разбора в серьезных вечерних ток-шоу. Но все это в итоге привело к тому, что очередному объявлению о скорой премьере «Елизаветы» уже никто не верил. Но сейчас, кажется, все серьезно: канал уже показал сериал на своей онлайн-платформе и пообещал, что сегодня фильм начнет смотреть и телеаудитория.

Для тех, кто по каким-то причинам не следил за наши

...а сама Лиза (Юля Хлынина) хочет нежиться в постели, а не восседать на троне. Фото: Канал «Россия 1»

ми публикациями, напоминаем: действие сериала разворачивается в первой половине XVIII века, когда юная Елизавета Петровна получила право управлять гигантской империей - а ведь девушке всего шестнадцать, и ей куда милее строить глазки красавцам-кавалерам, нежели разбираться в государственных делах. Главную роль исполнила Юлия Хлынина, также в сериале заняты Александр Балуев (он играет Петра Первого), Агриппина Стеклова (мать Елизаветы Екатерина), Виктор Раков (князь Меншиков), Алексей Агранович (вице-канцлер Остерман), Владимир Кошевой (лейб-медик Лесток), Сергей Маховиков (князь Юсупов) и многие другие известные артисты.

«Елизавета». С 29 августа.

Понедельник - четверг, 21.20.

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